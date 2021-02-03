滙豐台灣在永續金融的道路上又踏出重要的一步，於今日宣布提供環球晶圓可持續發展表現連結之貸款。該筆貸款總額為2,000萬美元，為期一年，當環球晶圓在環境和社會層面之可持續表現符合預定目標例如降低碳排放量、用電量以及廢棄物量時，可獲得滙豐台灣提供之調整貸款利率。

環球晶圓為國內最大、世界第三大半導體矽晶圓製造商，其營運生產據點橫跨亞洲、歐洲、美洲地區等國家，除了工廠通過內政部綠建築認證黃金級標章，更榮獲經濟部工業局頒發之綠色工廠標章認證。環球晶圓秉持循環經濟理念，除了導入Reduce、Reuse及Recycle，更注重Redesign，提升其防治污染能力。本次滙豐台灣與環球晶圓攜手合作，核發可持續發展表現連結貸款，實為共同朝向企業永續之具體實現。

滙豐台灣工商金融業務處負責人蕭仲程表示：「我們在與企業客戶溝通時發現，國內外對於永續發展的要求都愈趨嚴謹，加上滙豐集團已承諾於2030年前提供7,500億至1兆美元的永續發展融資及投資，因此我們認為市場對相關產品有迫切需要。而滙豐台灣作為永續金融業務的先驅者之一，將協助企業客戶實踐為環境和社會作出貢獻的承諾及決心。這次可持續發展融資為滙豐台灣迎接日益增長的綠色金融機會奠下重要的里程碑。」

蕭仲程說，滙豐台灣透過綠色金融産品、工具和業務模式的創新，持續推動永續金融發展。這筆貸款是滙豐台灣與環球晶圓首次進行可持續性連結的貸款，此舉也將進一步協助環球晶圓推動永續經營。

滙豐台灣期待未來與環球晶圓持續緊密合作，支持環球晶圓在全球進入零碳經濟的新格局下，適應轉變並發展業務。「於此同時，我們期待與更多企業攜手，推動符合綠色精神及原則的融資業務，為未來的永續發展貢獻一己之力，」蕭仲程強調。

環球晶圓董事長徐秀蘭說明：「永續發展是環球晶圓業務發展不可或缺的商業基因。我們不斷調整永續發展策略架構，期望分配更多資源於加強永續發展至關重要的領域，我們也十分高興與理念一致的銀行夥伴滙豐台灣，攜手開啟新的永續篇章。」

2020年5月份，滙豐集團與貸款市場協會(LMA)、亞太區貸款市場公會(APLMA)等單位共同公布最新的「可持續發展連結貸款原則」 ，以幫助市場更容易地理解可持續發展相關貸款，以及其對於環境及社會的意義。滙豐台灣本次所提供的貸款除了符合上述原則，也將激勵台灣企業一同實現具有實質性、可計量性，且具備一定宏偉規劃的永續發展目標。

(中時 )