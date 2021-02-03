無黨籍高雄市議員黃捷罷免案投票本週六登場。多個獨派社團今發表聯合聲明力挺黃捷；強調罷捷案是2022年大選的前哨戰，更操作「罷韓延長賽」，國民黨意圖運用罷免「積小勝成大勝」，呼籲鳳山市民出面投下不同意票，抵制惡意報復性罷免。

聲明指出，歐美先進民主國家，罷免通常都只針對有重大瑕疵的行政首長，而不及民意代表，台灣目前罷免地方民代的設計，更有重大的設計漏洞，讓國民黨在各地可以動員罷免，大舉膨脹地方議會席次，將壓縮獨派小黨目前在地方的生存空間。

聲明強調，罷捷案是2022年大選的前哨戰，國民黨意圖運用罷免「積小勝成大勝」，若罷捷成案，將證明國民黨操弄體制漏洞，挑起惡意對立，顛覆民主的戰術可行，罷免將成為台派地方議員的懸頂之劍。

聲明呼籲選民思考，誰會從罷捷中獲利最多？聲明強調，黃捷的去留，不應該由國民黨的政治算計，以及韓國瑜支持者對從政女性與年輕人的偏見與仇恨決定。

台灣獨立建國聯盟主席陳南天表示，從罷捷案，到最近統促黨張安樂揚言要讓中南部年輕人「由綠轉紅，陣前起義」，以及趙少康重回國民黨，都可以看到中國紅統勢力正不斷嘗試新的手段，顛覆台灣民主的運作。他認為，關心台灣未來的人民，應該不論政黨立場，團結起來，共同築起對抗紅統勢力進逼的防火牆。

這份獨派團體聯合聲明，由台灣獨立建國聯盟領銜，包含台灣國家聯盟、台灣基督長老教會與台灣教授協會等傳統獨派團體都具名參與，自由台灣黨與獨立青年陣線等青年獨派團體，以及在國會擁有席次的獨派政黨台灣基進，也同樣具名反罷免的連署聲明。

(中時 )