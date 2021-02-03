以《一起來看流星雨》爆紅的大陸清純女星鄭爽，近日被踢爆跟圈外人舊愛張恒秘婚、赴美找代孕生下一雙子女等醜聞，還有雙方家長協商的錄音檔流出，其中打胎、棄養言論，鬧出大風波，鄭爽形象盪到谷底，被陸官方放話「代孕非私事」，將她列為劣跡藝人不得曝光，代言、活動全被撤，演藝前途盡毀，而事發後鄭爽的動向，本以為神隱的她，被發現兩度換圖像，圖片引發議論，被問：「這是落幕的意思嗎？」。

鄭爽爆出代孕打胎醜聞，事情鬧得極大，還驚動官方，鄭家爸媽也紛紛出面為女兒叫屈，但仍難擋輿論批評，鄭爽發完聲明後，鎖起了微博多數發文，之前更盛傳鄭爽不敵外界強大壓力，似乎有意尋短，一度成為微博熱門話題，讓粉絲非常擔憂。

鄭爽帳號目前圖像。(翻攝自鄭爽微博)

經過粉絲日夜觀察，終於發現鄭爽仍在網路上活動的蹤跡，她昨天悄悄更新了微博首頁圖像，一開始放上的是一張寫滿設計草稿的白紙，內容讓人看不大懂，被猜測應該是app內建的圖片，且是鄭爽真正換圖的暫時替代，果真隨後鄭爽再換首頁圖像，影像是海邊、沙灘及日出日落，有些網友認為是象徵希望的陽光，但也有人悲觀以對，直問：「這是落幕的意思嗎？」，無論如何，多日沒現蹤的鄭爽，突然更換圖像，背後動機格外引人注意。

無論是鄭爽神隱或是想不開的傳聞，都讓人擔憂不已，但其實有網友發現，事發後不僅鄭爸爸還正常瀏覽社會新聞並按讚，鄭爽也有再逛網拍，還有知情人士出來爆料鄭家人目前心情還算平穩，至於鎖上官方帳號圖文的鄭爽，近來也被發現使用分身私秘帳號頻繁登入，默默觀察網友留言、網路評論的狀況。

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