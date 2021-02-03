彰化警分局查獲鴛鴦雙盜販毒、擁槍自重，查獲長短槍3支、毒品300餘克，子彈17顆、疑似販毒所得50餘萬元，衝鋒槍和90制式手槍共用子彈。（彰化警分局提供／吳敏菁彰化傳真）

彰化縣長王惠美3日上午親臨彰化警察分局，頒發偵破重要刑案有功慰問金。（彰化警分局提供／吳敏菁彰化傳真）

彰化縣長王惠美3日上午親臨彰化警察分局，頒發偵破重要刑案有功慰問金。（彰化警分局提供／吳敏菁彰化傳真）

鴛鴦大盜擁槍販毒夜路走多被逮。元月24日凌晨，彰化分局員警在芬園鄉德興路2段巡邏時，發現男女騎乘可疑機車雙載欲盤查，犯嫌心虛掉頭往山區，6員追緝在後，眼見無路，將機車翻落山谷，趁機逃逸，現場遺留一把衝鋒槍、兩把端槍和50多萬元現金，警方連續4日追查，在屏東將兩嫌逮捕歸案，

彰化警分局偵查隊長詹廷育表示，嫌犯騎機車逃逸，眼見已經窮途末路了，利用地形棄車逃逸，現場遺留長短槍、現金及毒品，經報請彰化地檢署指揮擴大追查，發現黃姓及葉姓2名犯嫌在屏東地區從事販毒並擁槍自重，動員10餘警力，連續4日全國追查，在屏東縣內埔鄉遭彰化警方拘提逮捕到案。

全案起獲計長短槍3支、毒品300餘克，子彈17顆、疑似販毒所得50餘萬元，衝鋒槍和90制式手槍共用子彈，威力強大，全案移送彰化地檢署偵辦，持續追緝中下游，彰化縣長王惠美3日上午親臨彰化警察分局，頒發偵破重要刑案有功慰問金。

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(中時 )