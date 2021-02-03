好市多採會員制，但不少人嫌1200元的年費太貴而未加入，一名張姓女網友分享，每次去好市多，總有親戚請她代購，日前她再度去好市多採買，卻收到親戚傳來一張涼麵照，並表示「逛好市多沒找她，心比涼麵還寒」，這令張女相當傻眼，直呼「我比無鹽薯條還無鹽（言）」。

張女日前於臉書社團《Costco好市多 商品經驗老實說》透露，每次去好市多購物，親戚總是會託她買東西，她也都答應。某次她未事前告知就去好市多採買生活用品，孰料晚間就收到親戚傳來的一張涼麵照，乍看之下以為是親戚的購物清單，沒想到對方冷回「去好市多不糾，我的心比涼麵還寒」。

張女表示，該名親戚為了酸她，自創新的形容詞「心寒涼麵」，讓她聽完臉也瞬間垮下來，「我無鹽（言），比薯條還無鹽；我傻眼，比貓咪還傻眼」，張女透露，自己偶爾也想要在沒有他人打擾的情況下，悠閒地逛賣場，「我到底該怎麼回應？」

貼文曝光後，不少網友也發揮創意回應，妳可以回她「蝦爆冷麵」、「翻白眼鮭魚頭」、「雞歪烤雞」等，或是拍攝在擺放零食區拍一張照回傳，表示「太臨時」囉！另外，不少人也認為，幫忙別人變相成理所當然，沒幫忙買還要被說話，且持有會員卡本就沒有替他人採買的義務，若自己本身有大量採買的需求，理應自己辦一張卡。

(中時新聞網)