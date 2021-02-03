受到起亞汽車與蘋果公司可能達成36億美元投資協議的消息激勵，汽車股走高，受此提振，周三南韓股市連漲第3個交易日，KOSPI指數目前漲0.26%，稍早前一度大漲1.5%。

現代汽車關係企業起亞汽車目前漲7.18%，稍早前一度飆升14.5%，韓媒報導，起亞汽車與蘋果可能在2月中就蘋果的造車計畫簽署一項投資協議。

南韓最大汽車製造商現代汽車1月全球汽車銷售數據強勁，股價上漲1.04%，稍早前一度漲2.5%。

分析師表示，蘋果與起亞達成協議的報導提振汽車股，且美國新一輪激勵方案的協商仍持續進行中，可望通過的規模約估達1兆美元。美國國會民主黨人在周二通過初步程序，可望在沒有共和黨支持下，也能通過拜登提出的1.9兆美元紓困案。

主要的重量級個股漲跌不一，樂金化學漲1.8%，晶片巨頭三星電子與SK海力士分別跌0.71%與0.4%。

外資盤中買超983億美元。

韓元目前漲0.42%，報1,113.0兌一美元。

(時報資訊)