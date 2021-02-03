資策會產業情報研究所(MIC)進行2020年下半年行動支付消費者調查，並發布2020上半年疫情期間的消費者使用習慣變動情形。在消費者常用交易方式中，行動支付(60.3%)仍低於實體卡(76.3%)與現金(75.5%)，卻首度超越實體電子票證(54.8%)，進入黃金交叉，另外，當商家支援付款，消費者會優先選擇行動支付的比例，從2018年22.9%穩定上升至2020下半年的37.2%，超越實體卡(34.5%)、現金(18.8%)與電子票證(8.9%)，成為首選。

資深產業分析師胡自立表示，這反映出當環境限制降低，消費者對行動支付的青睞度仍有持續成長的潛力，而隨著電子支付新法通過，加上疫情持續加速消費者對非接觸式工具的依賴，預期2021年行動支付市場將更活絡，未來業者競爭關鍵將在於增加更多的場景與合作策略。

根據資策會MIC調查，行動支付用戶消費行為有三大發展趨勢，分別為「用戶需求持續集中化」、「每日用戶首度萌芽」與「疫情帶動六大場域成長」。首先，用戶對行動支付的需求持續更集中化，延續2019年，八成用戶持續使用款數仍介於1~3款，但「只用1款」的用戶從2019年23.6%，增至2020下半年37.7%，漲幅高達14.1%。資深產業分析師胡自立表示，這與主流行動支付可支援場景變多有關，有更多消費者可只用一款行動支付，便滿足大部分消費場景需求。隨著國內行動支付品牌數已突破70家，調查也發現，用戶刪除或停用行動支付比例從2019年19.9%增至2020下半年23%，反映出當用戶有更多嘗鮮與選擇的機會，品牌之間的替代性也會增高。

觀察不同品牌用戶特性，單次消費千元以上的用戶比例，以Apple Pay(80.2%)最高、Google Pay(65.2%)居次，LINE Pay也有62.6%；每次平均消費金額1000元以上的用戶比例，PX Pay和玉山Wallet皆4.3%、Pi拍錢包3.9%；而比較活躍用戶比例，可發現街口支付高達45.6%、玉山Wallet為44.7%。

調查的第三大發現，是六大場域的成長表現突出，包含了本身滲透率高的三大通路「超級市場」、「量販店」與「網路商店」，以及新興成長場域的「外送平台」、「App平台」與「繳費」，其中以外送平台成長幅度最大，其中，2020年COVID-19疫情是帶動六大場域滲透率上升的關鍵因素。

資策會MIC也特別調查2020年疫情期間，台灣的行動支付市場與消費者行為變動。有45.5%消費者在此期間，願意優先選用行動支付，有39.9%用戶增加在實體通路的使用頻率、48.2%用戶增加網路購物使用行動支付的頻率。觀察消費者支付工具使用頻率，疫情期間行動支付增加了42.2%，為主流支付工具中增幅最大，其次為實體卡片以及電子票證；相反的，現金用戶頻率減少33.4%。資策會MIC資深產業分析師胡自立表示，疫情逐漸改變消費者的付款模式，加速養成消費者的非接觸式消費習慣，將為2021年市場觀察另一重點。

(時報資訊)