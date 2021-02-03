科技股帶動隔夜美股大漲，以及國內企業財測報喜，由交通運輸股領軍，周三日股走高，日經225指數盤中漲0.56%，為28,520.55點。東證一部指數盤中漲0.70%，為1860.12點。

三菱汽車大漲12.15%，領漲日經指數，該公司宣布下修全年淨損預測。

Panasonic上漲3.11%，該公司表示供應特斯拉電池的業務將在本財年轉盈，並將全年營利預測上修逾一半。

豐田汽車大漲3.66%，因其車用零件關係企業電裝（Denso）與愛信精機（Aisin Seiki）調升財測，兩家公司分別漲3.26%與1.9%。

受疫情重創的運輸股勁揚，西日本旅客鐵道（West Japan Railway Company）漲5.49%，東日本旅客鐵道（East Japan Railway）漲3.68%，日本航空（Japan Airlines）漲5.51%。

分析師表示，新冠肺炎單日確診數下滑將提振旅遊的樂觀預期，為交通股帶來提振。

(時報資訊)