看好後疫情時代的防疫商機，LED廠華興(6164)首度跨入代理，攜手國際一線大廠昕諾飛，華興將代理推出全新UVC大型商用抑菌、消毒、滅活產品，公司自家後續也將製造抑菌等相關商業照明產品，增添今年業績成長動能。

華興今年重要策略在於UV LED相關潔淨新科技的發展與應用，可望帶動營運比去年好轉。

華興去年前三季雖受疫情影響營運，但去年10月開始，歐美低溫照明訂單已經回籠，去年第四季可望轉盈，2020年全年則預計小虧；今年在代理目前市面最熱門的UVC大型商用抑菌產品，加上自家接著也將製造並推出自有品牌相關產品，可望帶動2021年營運力拚轉盈。

華興董事長劉守雄於去年底即表示，今年重要策略在於UV LED相關潔淨新科技的發展與應用。全球疫情持續擴大，有鑑於工業、商業、公共空間需要更強大的抑菌、滅活設備，才能在大眾戴口罩防護之外，增加多一層保障，華興集團自許成為防疫國家隊的成員，推廣防疫產品。

華興集團今日舉行記者會，推出全新UVC大型商用抑菌、消毒、滅活產品，華興集團董事長劉守雄、台灣昕諾飛總經理暨全球副總裁余泳濤等人出席。此次華興與昕諾飛的合作是專為大型商用空間使用的抑菌滅活設備，適用於銀行、金融機構、超市超商、餐廳和零售業、健身房、大眾運輸工具、辦公室、學校等多人聚集及進出的場所，產品有企業用B2B可全時運作的壁掛式及吸頂式UVC紫外線抑菌燈具、UVC消毒櫃及首次引進台灣之可移動式UVC人形抑菌、滅活設備等產品。

華興集團近年致力於光學及照明產品與燈具應用，董事長劉守雄定調今年重點營運策略在於爭取防疫相關商機，會在低溫照明及LED元件、模組發展多年的基礎之上，積極發展UV LED。

(時報資訊)