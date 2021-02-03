農曆春節將至，財神爺送錢來，可能都會有暗示，千萬不要錯過財神爺打的暗號；近來台北市萬華區的宜誠彩券行，就有一名中年幸運男刮中100萬元二獎；台彩轉述，這名幸運兒正猶豫要不要買大面額刮刮樂時，外面吹來一陣強風，將中獎人手中的2張千元鈔票吹進了投注站，店家服務的鄭先生見狀便笑說：「這2張鈔票準備要讓你刮中大獎喔！」，沒想到一語成真，真的刮中百萬大獎。

台彩轉述投注站鄭先生的說法，刮出「1,000萬行大運」二獎100萬元的是一位50歲左右的男性客人，每次到投注站，都喜歡挑新上市的刮刮樂來試手氣，當天中獎人一來便說要刮新上市的1000元面額刮刮樂，鄭先生一聽驚訝的問：「今天怎麼這麼大手筆？領年終了喔？」，中獎人隨即開口說：「對阿！領了年終想要來試試手氣，看會不會中個大獎。」

顧客說完便催促鄭先生，趕快拆封一本新的「1000萬行大運」刮刮樂，中獎人前前後後刮了幾張，都只中小獎，正當猶豫要不要繼續時，中獎人從口袋掏出2張仟元大鈔，從櫃檯走到門口又折返、來來回回好幾次都下不了決心，正當中獎人走向門口，要離開投注站時，外面突然吹進一陣強風，將中獎人手中的2張千元鈔票吹進了投注站。

鄭先生見狀笑說：「我們店位於風切口常起大風，但這風來的時間湊巧，說不定是在暗示你剩下的這2張鈔票準備要讓你刮中大獎喔！」

顧客一聽似乎也覺得頗有道理，他說：「這風早不刮晚不刮，偏偏在我猶豫不決的時候刮，看來這兩張是該刮！」想不到刮到最後一張時，真的刮中了大獎100萬元；中獎人刮出百萬當下，開心地大叫說這風真是吹得好啊！要是沒這陣風，我就要錯過這一百萬了。

台彩表示，各地陸續開出大獎，有名婦人看到彩券行恭奉的彌勒佛旁邊。擺放「1000萬行大運」刮刮樂宣傳立牌，上面稱三獎有送Gogoro機車，臨時起意加碼買了2張該款刮刮樂，期望刮中三獎電動機車給滿18歲孫女當成年禮物，結果沒想到竟刮中二獎1百萬元，該筆金額不只孫女有機車，給全家都買一部都還有剩。

(中時 )