位於燕巢深水的全國首座「寵愛憶生－毛小孩樹灑葬專區」，環境優雅。（林瑞益攝）

罷免高雄市議員黃捷的選舉將於2月6日登場，高雄市議員高閔琳3日說，在最後兩天，她會全力去聲援黃捷，陪黃捷站路口，為黃捷加油打氣，不管結果如何，相信高雄市民有足夠智慧。至於罷琳，高閔琳抱持平常心。

高雄市長陳其邁、高閔琳等人3日出席位於燕巢區深水的「寵愛憶生－毛小孩樹灑葬專區」揭牌儀式。陳其邁與大家分享養貓「陳小米」的經驗，並對高雄首座寵物樹灑葬合法專區揭牌感到光榮與驕傲。

罷捷方面，高閔琳說，根據她在議會的觀察，黃捷是個優秀議員，問政認真，平常的服務也是民眾有目共睹的，即便政治立場與價值觀不同，這樣優質的議員應該留在議會。

至於罷琳，高閔琳表示，就靜候罷琳團體第2階段的補件，依照法規規定，必須在2月11日前補上5千多份連署書，無論補件成功與否，都得靜候選委會的審查。如果罷琳要投票的話，推估會在今年3月份舉辦罷免投票，如果沒有通過的話，就謝謝大家。

高閔琳說，這幾天的心情沒有受到影響；我認同民主，目前選舉制度有一些缺失，但她覺得，就遵守目前的法規與制度，我們可以支持罷免韓國瑜，也要接受市民想要罷免我們。她對推動罷琳的團體與所為表示尊重，坦然接受所有的檢驗。

(中時 )