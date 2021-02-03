大S於11年前和汪小菲結婚，但婚前大S可說是男神收割機，曾與藍正龍、周渝民（仔仔）等人傳交往，她早年和仔仔演出《流星花園》一炮而紅，2004年演出《戰神》跟仔仔的戀情曝光。今(3日)大S突轉發當年《戰神》的片段，原來該劇將以高清修復版重映，大S特別點名安鈞璨在這部作品獻出首次演出，「表現得很棒！想念他！」

大S早年和仔仔演出《流星花園》時就傳出過從甚密，但兩人當時不認，僅以姊弟相稱，大S與藍正龍分手後，2004年又和仔仔合作《戰神》，二度傳出緋聞，兩人還是否認，強調工作結束後就脫離了曖昧的感覺，隔年仔仔發生車禍，傳出大S快閃安慰仔仔，兩人戀情因此曝光。

大S跟仔仔過去演出《戰神》傳出緋聞。（圖／中時資料照片）

後來大S和仔仔分手，兩人分別和汪小菲、喻虹淵戀愛結婚，過去緋聞僅剩追憶。3年前大S和朱孝天上蔡康永節目《恕我直言》，錄影時曬出大S和F4過去合影，蔡康永突然問當時大S是否已經和仔仔交往？朱孝天回：「那時候應該還是藍正龍吧」，大S則不願正面解釋，嗆：「需要算那麼清楚嗎」。

大S發文。（圖／翻攝自大S微博）

安鈞璨2015年病逝。（圖／中時資料照片）

蔡康永不死心，追問：「可以聊仔仔嗎？」大S則神回：「可以聊仔仔，但不要聊仔仔跟我」，隨後大S鬆口一切都是為了尊重老公，因汪小菲看到她過往感情新聞都會吃醋。今大S轉貼《戰神》即將在某平台重播上映消息，大方寫下：「衝破黑暗的悲劇英雄—戰神。我已故的愛弟 安均璨，第一次演出，表現的很棒！想念他！大推！」粉絲回應：「這部戲太多故事了」、「安鈞璨想他」、「好的大王我要重溫了」、「特別喜歡這部劇！S演得真好」。

(中時新聞網)