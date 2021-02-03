謝姓小黃運將疑因曾被鄰居飼養的白色米克斯咬過，心生不滿，去年他開車看到未繫繩的米克斯在路邊，竟開車正面衝撞狗，再用後輪輾死狗，台北市動保處獲報，多次約談謝遭拒，還說「只不過就是一隻狗」，台北地檢署今依《動保法》故意傷害動物罪起訴謝男，該罪最重可判刑2年。

據了解，50多歲謝男與鄰居有摩擦，去年4月，他在巷道間看到未繫繩的鄰居小狗獨自晃蕩，竟開車撞倒小狗，當時飼主鄰居與人聊天，一看愛犬被撞，即猛拍謝男車窗示意，但謝男卻加速逃逸，小狗再次被後車輪輾過。

鄰居事後提告，動保處接獲檢舉後，除因小狗未繫繩開罰飼主，同時約談謝男說明，但謝拒不到案，動保處將謝移送台北地檢署偵辦。

庭訊時，謝男說他以前被該隻狗咬過，但是當天他沒有故意衝撞小狗的意思，甚至抱怨動保處為了一隻狗，將他送辦，未免小題大作。

檢察官勘驗巷口監視器畫面，認定謝男若將車子往前開，不會碰到狗，但他車卻突然轉向右偏，明顯是故意傷害動物，依《動保法》起訴謝男。

(中時 )