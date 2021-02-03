大陸A股3日早盤強拉尾盤，上證指數早盤低迷，最大跌幅一度達到0.71％，不過臨近午間收盤跌幅逐漸收斂，午時轉漲0.2％收盤。深證成指也從震盪拉鋸中將漲幅進一步擴大，午時漲0.55％收盤。

截至3日上午收盤，上證指數漲0.2％報3,540.65點，成交額人民幣（下同）2,528.10億元。深證成指漲0.55％報15,419.94點，成交額3,269.53億元。

(工商 )