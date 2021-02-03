陸股開低早高 上證早盤漲0.2％ 12:542021/02/03 工商 楊日興 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 大陸A股3日早盤強拉尾盤，上證指數早盤低迷，最大跌幅一度達到0.71％，不過臨近午間收盤跌幅逐漸收斂，午時轉漲0.2％收盤。深證成指也從震盪拉鋸中將漲幅進一步擴大，午時漲0.55％收盤。 截至3日上午收盤，上證指數漲0.2％報3,540.65點，成交額人民幣（下同）2,528.10億元。深證成指漲0.55％報15,419.94點，成交額3,269.53億元。 《國際金融》寄望經濟快速復甦 歐股收盤漲1.29％ 肖鋼看2021年大陸經濟 GDP成長8.1％ 不意味重回高增長 (工商 ) #收盤 #早盤 #上證指數 #午時 #深證成指 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 日盛證複委託 春節海外買股不打烊 04:102021/02/03 證券．權證 《美股掃瞄》美股連2天大漲 道瓊指數創去年11月來最大漲幅 08:522021/02/03 財經 老虎證券被稱「中國Robinhood」 股價漲8％ 11:232021/02/03 財經 熱門股－東元 站上季線挑戰前高 04:102021/02/03 證券．權證 台股高檔震盪 太陽能、航運漲勢再起 10:162021/02/03 財經 封關剩2天 台積電、聯發科續攻 台股拚戰萬六 09:232021/02/03 財經 陸港觀盤－A股整軍過年 投資先謹慎、後積極 04:102021/02/03 全球財經 操盤心法－美國疫情逐漸改善，聯發科成護國神山＋1 04:102021/02/03 證券．權證 道瓊大漲475點 史詩級軋空大戰將落幕？GameStop暴跌逾60％ 06:142021/02/03 財經 陸平衡基金 卡位復甦行情 04:102021/02/03 投資理財 中小型題材股強彈 櫃買拚封關前站回月線 04:102021/02/03 證券．權證 財經熱門新聞 車用晶片缺爆 美若大開口 專家：台積電危險了 - 財經 1國重新開採 恢復對陸供應鐵礦石 澳肥單要縮水了 - 財經 妖股GameStop大暴殺 華爾街之狼1句話警告散戶 - 財經 過年換新鈔今開跑 一次能換多少 全台據點曝光 - 財經 驚傳台積電大客戶轉單三星 韓媒猛爆料藏大陰謀 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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