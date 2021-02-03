聯想集團3日上午股價不斷走強，截至上午收盤強漲6.9％報10.38港元。而聯想午時也公布2020自然年Q4業績，期間營收與淨利表現亮眼，均優於外界預期。

聯想2020年Q4業績顯示，營收年增22％達到172.45億美元，淨利潤年增53％達到3.95億美元，雙雙創下歷史新高。新浪財經指出，市場預估聯想該季度營收為155.7億美元，淨利為3.21億美元。

聯想也宣布，將自4月1日起組建新的方案服務業務集團。

(工商 )