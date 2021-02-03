聯想漲近7％ Q4營收淨利優預期 12:432021/02/03 工商 楊日興 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 聯想集團3日上午股價不斷走強，截至上午收盤強漲6.9％報10.38港元。而聯想午時也公布2020自然年Q4業績，期間營收與淨利表現亮眼，均優於外界預期。 聯想2020年Q4業績顯示，營收年增22％達到172.45億美元，淨利潤年增53％達到3.95億美元，雙雙創下歷史新高。新浪財經指出，市場預估聯想該季度營收為155.7億美元，淨利為3.21億美元。 聯想也宣布，將自4月1日起組建新的方案服務業務集團。 Alphabet營收獲利超預期 盤後股價飆8％ 美喆元月營收年減逾3％ (工商 ) #聯想 #億美 #淨利 #業績 #達到 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 《國際金融》寄望經濟快速復甦 歐股收盤漲1.29％ 09:432021/02/03 財經 《美股》財報意外佳＋廣告業務強彈 Alphabet盤後大漲近8％ 09:432021/02/03 財經 華義去年12月轉盈 每股賺0.81元 04:102021/02/03 證券．權證 《半導體》台積電連3紅 最多回彈51元 11:082021/02/03 財經 弘煜科一月營收年增近4倍 股價跳空又漲停 12:222021/02/03 財經 GameStop狂潮退燒 美股續旺漲475點 08:222021/02/03 國際 宏捷科元月營收 逾5年新高 04:102021/02/03 證券．權證 《觀光股》結束伴手禮事業短空長多 紅馬觸底強彈 11:082021/02/03 財經 車用晶片缺爆 美若大開口 專家：台積電危險了 00:042021/02/03 財經 不懼風暴 阿里Q4營收續躍進 04:102021/02/03 全球財經 《國際產業》亞馬遜上季營收首破千億美元 宣布貝佐斯交棒CEO 10:342021/02/03 財經 財經熱門新聞 1國重新開採 恢復對陸供應鐵礦石 澳肥單要縮水了 - 財經 車用晶片缺爆 美若大開口 專家：台積電危險了 - 財經 驚傳台積電大客戶轉單三星 韓媒猛爆料藏大陰謀 - 財經 妖股GameStop大暴殺 華爾街之狼1句話警告散戶 - 財經 過年換新鈔今開跑 一次能換多少 全台據點曝光 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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