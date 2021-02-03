遠傳5G主打AI建網 助攻台灣5G飆速挺進全球第三

國際行動網路調查權威Opensignal於3日公布最新「全球5G用戶體驗報告」，台灣「5G下載網速」以平均272.2Mbps榮登全球第三。

遠傳電信3日表示，遠傳在日前Opensignal公布的「台灣5G用戶體驗報告」，分別拿下「5G下載速度」與「5G用戶整體下載速度體驗」雙冠王寶座，其中遠傳「5G下載速度」飆達351.5Mbps，大幅領先居次的同業的254.2 Mbps，助攻台灣拿下全球5G下載網速第三名佳績。

相較於2020年10月報告，台灣5G速在全球的排名再向前挺進一名，這次Opensignal資料收集期間為2020年10月1日至12月29日。

在Opensignal最新「全球5G用戶體驗報告」中，台灣除了以「5G下載網速」平均272.2Mbps名列全球第三，「5G高峰下載網速」以平均654.4Mbps獲得全球第五名，5G與4G的平均網速差距達7.7倍，榮登「5G與4G下載網速差距體驗」全球第四名。

遠傳電信3日表示，遠傳在日前Opensignal公布的「台灣5G用戶體驗報告」，分別拿下「5G下載速度」與「5G用戶整體下載速度體驗」雙冠王寶座，其中遠傳「5G下載速度」飆達351.5Mbps，大幅領先居次的同業的254.2 Mbps，助攻台灣拿下全球5G下載網速第三名佳績。

遠傳表示，該公司5G建設穩紮穩打，運用AI大數據分析進行「基地台選址」，更透過深入掌握AI、機器學習技術，並累積豐富的建站經驗，自行研發「自動化5G帶站平台」，只要輸入新基地台編號及經緯度，即可自動產生帶站參數，讓基地台硬體與網管系統順利連線，大幅提高建站效率、精準度並降低成本。

另外，搭配每建設一座5G基地台就會進行「4G/5G單站調整優化」作業，顯著提升5G基地台建置質量，目標年底達90%涵蓋率。遠傳強調，致力以AI大數據佈建網路，未來遠傳將持續用心建設，打造世界級5G優質網路、提供5G創新服務、用心打造頭等網路。

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