仍在疫情當中難以出國，國旅仍是台灣的人外遊核心，像富里第二屆的稻草藝術季就即日開跑，今年就以「動物迷蹤沃野派對」為主題，4月30日前可看到由今年的10大社區，參與挑戰2至6米高巨型稻草動物編織，共創20餘座稻草動物聳立，讓富里農會羅山展售中心旁花海區成為更吸引的打卡點，成為最近國旅的熱搜勝地。

富里鄉農會同時為了感謝農友辛勞，在辦理110年度農民表揚大會時，更結合了第二屆稻草藝術季開幕及里山食藝教室揭牌儀式，表彰129位農友為土地奉獻心力，其中包含甫獲總統表揚的第32屆十大神農獎黃治鴻、簡明志理事長榮獲全國稻米達人臺灣有機米組季軍、張素華總幹事榮獲產銷履歷卓越貢獻獎，為富里農會的光榮時刻。

花東國旅首選的第二屆稻草藝術季動物迷蹤沃野派對正式起跑。（富里農會提供）

另花蓮縣長徐榛蔚、行政院農糧署東區分署徐煇妃、花蓮區農改場場長杜麗華、全國農業金庫張翔貿主任、松山區農會王順發總幹事、陳建忠議員、黃玲蘭議員，皆親臨會場以外，徐榛蔚更親自開鍋上菜，擔任食農教育講師，突顯自己對這土地的關懷，而富里農會總幹事張素華表示，第二屆稻草藝術季今年加碼演出，「為了迎接年節到訪遊客，大家化身為草根藝術家，許多社區更首次挑戰巨型動物編織，作品驚為天人，除能推進在地觀光效益，也藉此提倡取之於自然、用之於自然的永續精神。」

同時第二屆稻草藝術季「動物迷蹤沃野派對」也持續配合環保局政策，以不燃燒稻草為原則，利用數噸稻草進行創作，以眾稻草動物佇立於田野狂歡情境，宣揚與自然合諧共存的理念，磅礡登場，包含：龍貓、金龍、大象、河馬、企鵝、天鵝、氂牛、貓頭鷹、長毛象、酷斯拉等，全場多達20餘座巨型稻草動物，遍佈1.1公頃花海間，打造熱鬧非凡的動物派對意象；3月底止，每周六、日，以及年初一至初五期間，將推出富麗富里好市集，遊客可一次購足地方名產、品嘗在地美食。

里山食藝上菜秀，由花蓮縣長親臨揭牌儀式，並啟用教室、開鍋上菜暖心麻油紅糯米雞。（富里農會提供）

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