即將迎接農曆新年，大家都希望在牛年能夠擁有絕佳運勢，財運暴漲賺大錢。運勢命理專家雨揚老師在YOUTUBE頻道《雨揚樂活家族》分享，12生肖如果在今年想要開運，可以隨身攜帶不同的開運小物，並注意自己的開運色，便能讓運勢更興旺，無論是財運、人際關係都能有所改善。

▍生肖鼠

開運色：銀色

生肖鼠可配戴有龍圖騰，或是龍龜圖騰的銀飾品。可以在早上7點到9點的吉時多喝水，一定要喝好水，可以提升財運、人際關係。

▍生肖牛

開運色：紅色

生肖牛今年正沖太歲，因此紅色不可少，要多穿紅色衣服、配戴紅色飾品，例如紅瑪瑙。想招財運可以配戴貔貅，建議在2021養成寫日記的習慣，可以累積正能量。

▍生肖虎

開運色：藍色

生肖虎可配戴藍色飾品，像是海藍寶或青金石。今年可以開始多種植物，接受綠色植栽，能增進運勢、修身養性。

▍生肖兔

開運色：黑色

生肖兔可配戴黑曜石、黑瑪瑙、黑碧璽的飾品，有助消災解厄、帶來好運，另外可攜帶吉祥圖騰的福袋在身邊，可以跟生肖有關係的，像是有兔子圖案的福袋，可以淨化負面磁場。多多親近大自然，去農場走走，接近草原和森林，對運勢很加分。

▍生肖龍

開運色：粉紅色

生肖龍可以穿粉紅色的衣物、使用粉色配件，像是粉紅色領帶、粉晶飾品，今年可以多接地氣，赤腳去公園走走，或赤腳走在田埂上，讓大地化解負能量，多拜土地公、地基主，都有助於提升運勢。

▍生肖蛇

開運色：綠色

生肖蛇今年多穿綠色衣物、內衣，配戴東菱玉、橄欖石、翡翠、玉的飾品，想要擋災或斷開孽緣則可配戴「化煞神器」葫蘆飾品。屬蛇人壓力比較大，今年可以多靜坐、閉目養神，等待時間不要滑手機，多休息，有助於提升精氣神。

▍生肖馬

開運色：綠色

生肖馬可配戴綠色飾品，像是東菱玉、橄欖石、翡翠、玉的飾品。另外可配戴貔貅，貔貅與屬馬人相應，可以驅散小人、穢氣，還可以提升財運。多點香氛蠟燭、多用香水，可以提振精神，還可以提升財氣，因為香氣就是財氣。

▍生肖羊

開運色：紅色

生肖羊今年正沖太歲，人際關係不佳，尤其和家人的感情會有裂痕，可攜帶太歲福袋，配戴粉晶和草莓晶，以增進人緣和感情關係。建議多使用蓮花造型物品，無論是飾品、座墊、圍巾，讓小人遠離，兇煞退散。每天要有15分鐘的靜坐時間，不限白天或晚上，要完全放空、不受外界影響，可以化解犯太歲的厄運。

▍生肖猴

開運色：黃色

生肖猴可以多配戴黃水晶、蜜蠟、琥珀、黃玉。今年是廣結善緣和學習的一年，多學習新的技能，可以和新認識的夥伴一起布施、行善，運勢能更加提升。

▍生肖雞

開運色：金色

生肖雞可配戴黃鑽、香檳鑽、鈦晶、黃水晶飾品，銅飾品也可以增進運勢，例如五帝錢，可以帶來能量和好運。建議今年在房間的一個角落鋪地毯，做為放鬆身心的淨土，可以在那裡聽音樂放鬆，也可以在淨土擺放白水晶、鈦晶，多接觸這些吉祥物，可提升運勢。

▍生肖狗

開運色：紅色

生肖狗可穿紅色衣物，配戴紅紋石、紅虎眼、紅瑪瑙等各種紅色飾品，可以提升健康運、排除負能量，還能招富引貴。今年應多分享正能量，可以和他人分享正能量文字，自己寫或網路上看到的皆可，自己創作或抄寫的更好。沒有運動習慣的人今年要執行「運動333」，每個禮拜運動3天、每次30分鐘、心跳達到每分鐘130下，避免病痛纏身。

▍生肖豬

開運色：紫色

生肖豬今年最好能早睡早起，在早上7點前起床，因為這是「日出東方、紫氣東來」的時間點。中午1點到3點飯後的時間多喝財水，喝純水最好，因為「純水純發財」，也可以選擇喝一杯茶或咖啡，建議不要是含糖飲料。可攜帶福袋、配戴紫水晶飾品，能招來貴人、增進人際關係、提升事業運。

雨揚老師分享12生肖新年開運小物

(中時新聞網)