部桃疫情 沈富雄：防疫過當沒人敢吭聲。摘自沈富雄臉書

衛福部桃園醫院群聚染疫持續延燒，民進黨前立委沈富雄今在臉書表示，「升溫的是恐慌，而不是疫情」；他說，一昧照SOP操作，結果是人心惶惶，店家關門、市場休市、旅行團、燈節、年貨大街活動取消，這些都是防疫過當的無謂損失。但是有人敢吭聲嗎？

沈富雄今在臉書分析，他把部桃的疫情圖微做調整，將中央防疫中心的葡萄梗圖改為接近祖譜型的疫情圖，經此一改有助於思考並可找出一些矛盾難解之處。

他說，祖譜圖四代三波一目了然，特點是潛伏期奇短，如案例838和女友護士839同一天確診，唯一的解釋是案例838確診過遲，案例839的潛伏期等於案例838的播毒期。

此外，他說，同一現象發生在881→882、885，可能的解釋也是把881的確診日往前推到1／16～1／22之間。

他接著說，但856→863→864、865、868，三代5人確診發生在1／17～1／19之間，沒有時間上的空間可以推前，1／30家屬成員3人確診則比較合理。889已確認與最始感染源同株，但889與890同天確診是不可思議，顯然889確診過遲。

他說，但889雖可確認為院內感染，但感染路徑是一個很大的迷團，所幸中央防疫中心已決定2／4起做大規模的PCR篩檢及血清抗體檢測，這是一個遲來但明智的決定，目的不是「清零」，因為漏網的無症狀帶原者不足為患，但抗體呈陽性的分佈圖可以給國人一個完整而且完美的故事。

他表示，他之所以敢與眾不同、獨排眾議而不憂讒畏譏，因為他沒有包袱，對了，固然沒有掌聲，錯了，既使萬箭穿心，亦不傷身；此外，他仔細觀察一年來台灣的本土案例，都具有一些他國所沒有的特色。

他說，病毒傳播不超過四代、RO值很低而且看不出一點頭緒，比較像傳染病而不是流行病。

他表示，忽略這些特點，而一昧照SOP操作，結果是人心惶惶，店家關門、市場休市、旅行團、燈節、年貨大街活動取消，這些都是防疫過當的無謂損失。但是有人敢吭聲嗎？

(中時 )