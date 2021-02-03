為提升計程車服務品質，交通部祭出汰舊換新補助方案，並分2階段核發補助款，先給7成，半年後若無客訴、違規等再核撥剩下3成款項，但考量第2階段規定不符比例原則，加上疫情衝擊，運將收入減少，交通部決定修正放寬，並於今日公布修正《交通部鼓勵老舊計程車更新補助要點》第5點，若僅犯1次記1點的小違規，可獲1成補助，即日生效。

交通部表示，老舊計程車更新補助採兩階段，計程車駕駛申請補助獲准，在核定發文日起6個月內購買全新或較新計程車，並將原車依規定報廢或變更為自用車，會先核發70％補助款；車輛登檢領照後6個月內無涉及《道交條例》第61、63、68條之違規行為、吊扣駕照、遭乘客申訴檢舉、吊銷或註銷駕照或車輛牌照等情形者，期滿後3個月內，檢具第二階段經費申請表及通過教育訓練證明文件，核發其餘30％款項。

交通部考量，有計程車駕駛在6個月內僅1次違規記點，如：超速、違規轉彎、不依標誌線行駛等，卻與闖紅燈等記3點或累犯者相同，就無法拿到第二階段的3成補助，加上受疫情衝擊，駕駛收入減少，考量比例原則，修正放寬第5點規定，若違反《道交條例》第63條第1項第1款，遭記點1次者，核撥10％款項。

(中時 )