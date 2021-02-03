春節將至，台南市中西區、北區擁有知名夜市、賣場、寺廟、觀光古蹟與商圈，是觀光客青睞的蛋黃區，台南市警方為確保春節交通順暢，近日與業者協調，規畫警力布署，盼有效疏導春節車潮不塞車。

花園夜市、武聖夜市、小北夜市集中在北區與中西區，兩區內的知名寺廟同樣密集分布，是春節人潮聚集之地，加上大賣場、轉運站，台南市北區、中西區警方預估將湧入大批遊客，近日與轄區業者展開協調，超前部署，在重要路口安置警力疏導交通。

台南市北區還有轉運站、火車站等重要交通機構，警方近日邀集20位業者公私協力，訂出相關措施，正值新冠肺炎本土案例增長期間，北區區長李皇興到場，提醒相關防疫措施，避免人潮聚集成防疫破口。

台南市第五警分局邀集花園、小北夜市業者現場會勘；協調臺南轉運站派遣義交人員管制大客車出入，成立「交通路況快暢中心」監看轄區路況，並與業者成立專用「台南好行、北區最行」春節連假交通疏導聯繫平台Line群組，業者可即時反映路況，警方則提供即時交通安全資訊。

(中時 )