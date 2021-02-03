華德動能(2237)指出，這次取得示範型業者資格後，除持續在台投資、提升車輛技術與品質、導入各項AI智能與自動駕駛系統外，同時也開始供應電動底盤車給多家本土專業車體廠來合作打造成車，創造客運業者、車體廠、底盤車廠三贏。

產能方面，華德與母公司車王電(1533)集團於台中港區興建占地6200坪建築面積1萬2500坪之四層鋼構智慧自動化工廠，投資金額高達25億元，採用先進設備包括預組立機器手搭配萬用治具台銲接、高精度骨架合籠設備、高張力蒙皮冷帳拉設備、高潔淨無污染噴塗房結合軌道移動式噴塗機器手臂、智能聯網環境測試及檢測設備，是一座亞洲最先進的智慧化電動巴士及底盤三電生產工廠之一，新工廠預計今年第3季啟用量產。

在取得資格之前，華德已經協同北部客運業者建置第二座三能（創能、儲能、用能）示範充電場站。太陽能綠能電力除了提供行控中心用電之外，剩餘電量還可回充至車王電設計的智慧儲能系統(ESS)，以作為尖峰用電時段補充用電使用，且場站充電系統採俱OCPP功能、CNS安全規範及智慧排程功能充電樁，其充電排程更是透過遠端電腦按個別車輛隔天排班順序、路線里程及剩餘電量自動運算並完成充電程序，不僅降低台電契約容量需求可達40％，更有效減少人工及電費支出。

行控中心亦建置車聯網IOV車輛運行戰情中心，除透過華德電動巴士上的各類傳感器、整車控制系統及時監控超過600項異常偵測，同時也整合充電場站各項聯綱智慧化設施，不僅可以實現車輛Ｅ化管理及遠距快速異常排除，並持續建構車輛與環境AI大數據分析，實現預防性保養、零組件健康診斷及壽命預測，大幅提升車輛妥善率。同時車輛狀況及充電機等及時訊息也已經完成上傳交通部運研所指定雲端系統的建構。

(時報資訊)