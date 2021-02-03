歐盟希望在未來十年讓電動車有50倍的成長；歐洲電力產業協會Eurelectric表示，歐盟需要800億歐元投資在充電站上，以支援該數量電動車。

歐盟曾指出，到2030年希望有3000萬輛電動車或零碳排車能跑在馬路上，作為未來十年排放減少55%(相對於1990年)的努力之一。

據歐洲汽車協會(EAMA)資料，至2019年底，歐盟有約61.5萬輛零碳排車，為目標的50分之一。

Eurelectric和安永的報告指出，目前充電站能供應低於25萬輛電動車，而到2030年會有3000萬輛。對充電基礎設施的支援是必須的，需要200億歐元投資於公共充電站，600億歐元投資在私人充電站。報告指出，該計畫目前遠低於目標，此亦呼應汽車業的擔憂。

報告還指出，歐盟在2030年將有1050萬輛由企業或公家機關營運的電動車隊。歐盟目前則有6300萬輛車隊，其中42萬輛為電動車。

在新冠病毒蔓延下，電子商務需求大增，增添對電動或車禍卡車的需求。

Eurelectric還呼籲歐盟對汽車製造商施加壓力，要求銷售零排放汽車。

(時報資訊)