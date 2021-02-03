中鋼(2002)朝高值化精緻鋼廠邁進，並將在本周加入由鴻海(2317)推動的MIH電動車平台，搶攻電動車市場；電動車需要用到電磁鋼片等鋼材，也助攻中鋼朝向2025年精緻鋼品銷售占比將提升至10%，2030年翻倍至20%之長期目標。

中鋼表示，電動車需要用到電磁鋼片、鋁合金、負極材料等，中鋼身為材料供應商，內部已經簽准，將在本周加入由鴻海推動的MIH電動車平台，搶攻電動車商機。

中鋼致力朝向高值化精緻鋼廠邁進，聚焦跨世代車用鋼、超能效電磁鋼片等品項。內部已經簽准，中鋼及旗下的中鋁會先加入MIH電動車平台，中鋼集團的中冠資訊、中碳未來也不排除加入該平台。

電動車相關鋼材多為較高毛利的精緻鋼品，中鋼積極開拓電動車市場，也符合公司的重要營運策略；中鋼預計，包括先進合金碳鋼、綠色能源用鋼、跨世代車用鋼、超能效電磁鋼等精緻鋼品，在2025年銷售占比將提升至10%，2030年翻倍至20%。

馬達被稱為是電動車的心臟，電磁鋼片則是馬達的關鍵材料。中鋼超能效電磁鋼片已供應特斯拉、福斯、奧迪等車廠，並通過通用汽車、保時捷等車廠驗證。中鋼統計，電磁鋼片去年出貨量突破10萬噸。此外，中鋼跨世代車用鋼材，已取得全球27家車廠、共254項認證，並持續開發先進高強度鋼材。

(時報資訊)