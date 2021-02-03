林男汽車內點燃汽油，意外燒毀自己車輛，並波及路上的1輛休旅車。（程炳璋攝）

林男半夜將車停在路中，在車內點火燒車，還波及路邊休旅車，警消趕到時兩車皆熊熊起火。（讀者提供／程炳璋台南傳真）

林男毒駕並在車內點火，車內幾乎全部燒毀。（程炳璋攝）

吸毒吸成這樣，林姓男子3日凌晨零時許吸毒駕車載陳姓友人外出，將車停在永華路一段250巷路中間，竟自在車內引燃自備汽油，不僅車輛燒毀，火勢並波及旁車，警消滅火後在車內發現毒品，將林男依照公共危險與毒品罪嫌移送台南地檢署，陳姓友人依毒品罪嫌函送偵辦。

台南市永華路一段巷弄內3日凌晨零時許通報一起火燒車，停在路中間的1輛小客車起火，車內付之一炬，冒出的火舌還延燒到路旁停靠的休旅車。25歲林姓駕駛與20歲陳姓友人站在車旁，神情恍惚。

警消人員到場撲滅火勢，發現此案疑似縱火，警方到場後，對林、陳實施酒測，兩人皆無酒精反應，警員突然看見林男身旁地上掉落毒咖啡包與K盤，質問兩人才坦承吸毒，道出縱火原由。

林男表示最近債務纏身，頻被追債心情差，只好以毒品麻痺自己，3日開著借來的小客車，載著陳男外出散心，討論償還債務方法。

林男擔心債主會上門害他，向友人表示車上早備有自製的汽油彈，隨時準備同歸於盡，還從小玻璃瓶內倒出汽油到紙杯當證明。

林男倒汽油舉動已引起陳姓友人內心忐忑，他不顧汽油揮發中，逕自在車內點菸，意外引燃火苗，車內「轟」一聲起火，火勢一發不可收拾，兩人趕緊下車，林男後背一度著火，幸靠陳男徒手拍熄。

大火不僅燒毀小客車，冒出的火舌波及路邊1輛停靠的休旅車，兩輛汽車在大馬路上起火，引起路人驚慌報警，警消到場以水柱灌救，在10分鐘內滅火。警方並在車上發現尚未被燒毀的9包毒咖啡與部分K菸，共70多公克。

台南市消防局3日回現場火調，放火燒車的林男經過一晚仍未清醒，胡言亂語直呼「有人要加害自己」，警方依照毒品罪與公共危險罪嫌將他移送台南地檢署，陳男另依毒品罪嫌函送偵辦。

(中時 )