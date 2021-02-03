川粉闖進美國國會暴動至今已經有170人遭起訴，當中至少6人為了脫罪開始甩鍋川普，指控是川普「邀請」他們來才會滋事，試圖以此減輕罪刑。

路透社報導，1月6日大批川粉闖進國會暴動造成5人喪命，至今有170人遭到起訴，當中至少有6人開始試圖甩鍋川普，指控川普在演說中呼籲他們為他而「戰」、「邀請」他們前去國會，以此讓自己減輕刑期。

其中一名被告是闖進國會後偷走民主黨眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）筆電的22歲女子威廉絲（Riley June Williams），她的辯護律師烏爾里希（Lori Ulrich）在法庭上表示威廉絲是受到川普演說驅動，指出她「落入川普圈套而闖進國會令人遺憾」。

6日當天持鐵棒攻破國會警察盾牌陣勢的20歲男子傑克遜（Emanuel Jackson）也是甩鍋川普的被告之一，他的律師哈登（Brandi Harden）在法庭文件上表示，這起犯罪行為的本質與狀況必須從受到川普啟發的事件來檢視，強調「國會暴動事件似乎是自發、受到『停止竊取』集會上的言論觸發而起」，要求法官在傑克遜等待審判期間釋放他，不過法官後續駁回了這項請求。

除了威廉絲與傑克遜，其他試圖甩鍋川普的被告還包含當天頭戴鹿角毛帽、持長矛、霸佔參議院主席台大秀肌肉的33歲男子錢斯利（Jacob Anthony Chansley），以及當天拿警察盾牌砸破國會窗戶的極右翼組織「驕傲男孩」（Proud Boys）成員佩佐拉（Dominic Pezzola）等人，佩佐拉的辯護律師西貝塔（Michael Scibetta）受訪時指出，「這國的老大說，『人民都來吧，讓人民知道你們是怎麼想的』」，「這個合理的想法是，他邀請我們來。」

報導指出，被告的辯護律師們尚未利用川普煽動等名義要求撤銷指控或無罪釋放，反而以此尋求免於審前羈押。

至於川粉能否以歸咎川普等理由為自己開脫罪名？阿拉巴馬州前聯邦檢察官陶恩（Jay Town）明確表示，沒有人能夠因為甩鍋川普就免於刑事責任，他強調這種辯護策略或許有助於攻上新聞版面，但無助於改變被告的命運。

在1月6日大批川粉闖進國會之前，川普在白宮附近的「停止竊取」（Stop the Steal）集會上向支持者致詞、呼籲群眾「奮戰」（fight），通篇演說中他一共提了超過20次「奮戰」，並且指出「這裡的所有人很快就會集結向國會挺進」，他致詞約50分鐘後，許多川粉已經動身前往國會。

(中時新聞網)