賺錢不容易啊！一名準女大生昨天在網路上分享她在早餐店打工的心得，上工2天就身心俱疲、累到不行，不僅一心多用幫忙出餐、洗碗、收桌、接單、補食材等，還要記得客人的餐點、隨時打招呼，讓習慣只專心做一件事的她很難適應，體悟到人真的要認真讀書，引起不少過來人共鳴。

原PO昨天在PTT發文，表示真心佩服在早餐店打工的人，她光是上班兩天精神就超緊繃、壓力爆炸，不僅要出餐、洗碗、收拾餐桌、接電話電話點餐、幫煎台補食材，還要一邊注意客人跟他們問好，同時要記得櫃台說的餐點，幫忙補食材，未來上手後還要做義大利麵，讓只會專注做一件事的她忙不過來，精神壓力爆大。

原PO說，最困難的是早餐店有很多自創的點餐縮寫，總共80種餐點，每一種都要記，讓原PO戰戰兢兢，很怕出錯害到別人，「因為一拖到或做錯餐就很麻煩，所以精神超緊繃，累啊……」。

原PO表示，在早餐店累到快升天，薪水一小時卻只有160元，「跟以前在學校行政送公文天壤之別，薪水還比較高」，直言這份工作給她的最大體悟就是要更努力認真念書，以及好處是有供餐。

對此，網友紛紛留言：「早餐店是神人在做的，打工幹嘛找最難的」、「做餐飲最大的體悟就是不要做餐飲」、「有應徵過早餐店，第一天就叫我上煎台，當場眼神死」、「早餐店很累，而且客人大多很急忙想去上班，壓力之大」、「曾經熱血投入餐飲五年外場，不是人幹的」，還有人說，「應該讓那些伸手要錢的小孩知道賺一台iPhone要多努力」。

(中時新聞網)