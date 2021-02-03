桃園市平鎮警分局為加強重要節日安全維護工作，讓民眾都能過個好年，3日與渣打銀行平鎮分行配合防搶演練及阻詐宣導，除了宣誓警方防搶、阻詐的決心外，也要向轄內其他金融機構宣導遭遇搶劫或受理民眾遭詐騙時的反應技巧及處置方式，提升民眾對警方打擊犯罪的信賴與安全感。

平鎮警分局分局長李建民表示，現在的搶劫案件歹徒犯罪時間都非常短暫，若民眾遭遇搶劫時千萬要冷靜，詳記歹徒特徵、駕駛的車種及逃逸方向，並以保護身體安全為第一優先後，立即報警處理，讓警方透過明確的資訊，發揮攔截圍捕及打擊犯罪的功用，立即逮捕搶匪，降低損失。

另為防止民眾遭詐騙集團欺騙，平鎮警分局也積極執行打詐策略，並與轄內金融機構建立聯防機制，共組防詐友善通報網，加強宣導反詐的最新資訊，如發現民眾疑遭詐騙時，除進行關懷提問，並同步通報警方到場協處，以期能有效提升攔阻成效。

除此之外，渣打銀行平鎮分行員黃誌強於去年9月，成功攔阻民眾遭詐騙案件，分局長李建民也特別代表桃園市政府警察局陳國進親自到銀行表揚銀行成功阻詐有功人員，也感謝行員與警方一起為轄區治安努力。

(中時 )