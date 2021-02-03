資深媒體人陳文茜2019年3月自曝罹患肺腺癌，開刀過程雖順利，但康復之路卻艱辛。昨（2）日她在臉書表示，過去這一年急救了兩次，與死神又擦身而過，但這一年極少委屈自己，活得淋灕盡致，且充滿活力、感恩，並給自己的62歲「打了100分！」

昨陳文茜在臉書談及，過去這一年急救了兩次，急救結束回到家，刻意走到了窗前。「我與死神又擦身而過」，街燈不只是街燈，當重生時，它們是吐露著點點滴滴感受的微光，一整排的路燈如生活中的碎片， 伸延至歡樂，也可以延伸至死亡。

每次的急救，並未讓陳文茜感到恐慌，而是歡喜，「終於，我留下來了，我沒有離開我所愛的人們。」回看過去一年，陳文茜從幾張《茜問》節目中留下的照片，發現自己有那麼多的表情，在蔣勳老師面前肆無忌彈像小孩；站在台中家裡的鋼琴前回憶往事，眼睛出現年輕時才有的倔強；靠在救命恩人魏崢院長背後拍照，忘了自己的年齡，一臉自在，「只要他在，我就活命了」；與幾位來賓合影，愈近年末臉愈小，因為吃了利尿劑。

陳文茜回看《茜問》節目中留下的照片，發現自己有很多表情。（圖／摘自陳文茜臉書）

陳文茜說，這一年極少委屈自己，活得淋灕盡致，病中沒有太多病容，充滿活力、感恩，「我的62歲，給自己打了100分！」不覺得多少歲月已經逝去，反而感覺自己好似重返了青春，所有經歷的好成為回憶，經歷的不好成為智慧，而這些照片也提醒她，「我的現實，已如同繁花盛開的夢境。」

不少網友相當欣賞陳文茜對於生命的態度，豁達的態度值得學習，留言表示「您的每一分每一秒都是搶著活的，感受到您對生命的熱愛與執著，感動」「發揮女性最美的柔和」「好喜歡你的文字，字字句句都很充滿溫度與智慧」，也紛紛提醒她保重身體。

(中時新聞網)