8屆三壘金手套得主阿瑞納多（Nolan Arenado）被洛磯送到紅雀，此舉被外界認為是因為球隊想重建，同時也被洛磯球迷罵翻天，今日美媒採訪老闆蒙佛特（Dick Monfort），他澄清球隊沒有要重建，送走阿瑞納多也是因為他本人想離開。

「我自己也是球迷，了解他們現在的感受，當我們和阿瑞納多簽延長合約時時，當然希望他能在球隊待到退休，但事情發生變化了。」洛磯老闆蒙佛特強調球隊沒有要重建，「重建有分很多不同層級，我保證這不是要全部打掉重練，假如真要這樣那『有些球員』早就被交易了。」這段話被認為在暗指「故事哥」史多瑞（Trevor Story）。

蒙佛特透露是阿瑞納多自己想被交易，且這並非倉促的結果，而是雙方長談1年後才做的決定。

而阿瑞納多今日進行視訊訪談，透露自己相當興奮能加入紅雀，「紅雀有出色的球員和輝煌歷史，我一直很喜歡這個隊伍。」阿瑞納多曾暗示對洛磯不滿，因為自從他2019年和球隊簽下8年延長合約後，球隊卻一直無法組建一支有競爭力的球隊，這也是他想離開洛磯的原因。

阿瑞納多合約中包含明年球季結束後的跳脫合約選擇權，不過他公開承諾想留在紅雀，「我計畫在紅雀待很久，我曾在洛磯這麼說過，但情況有所不同。」阿瑞納多認為紅雀有潛力打進季後賽，球團幫助他進步，他則在球賽中做出貢獻。

(中時 )