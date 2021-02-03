國際行動網路調查權威Opensignal今日首次公布最新「全球5G用戶體驗報告」，資料收集期間為去年10月1日至12月29日，台灣「5G下載網速」以平均272.2Mbps榮登全球第三，相較於去年10月報告，向前挺進一名。

根據Opensignal「台灣5G用戶體驗報告」，遠傳拿下「5G下載速度」與「5G用戶整體下載速度體驗」雙冠王寶座，遠傳「5G下載速度」飆達351.5Mbps，大幅領先居次的台灣電信業者254.2 Mbps，助攻台灣拿下全球5G下載網速第三名的佳績。

遠傳5G建設穩紮穩打，運用AI大數據分析進行「基地台選址」，更透過深入掌握AI、機器學習技術，並累積豐富的建站經驗，自行研發「自動化5G帶站平台」，只要輸入新基地台編號及經緯度，即可自動產生帶站參數，讓基地台硬體與網管系統順利連線，大幅提高建站效率、精準度並降低成本；搭配每建設一座5G基地台就會進行「4G／5G單站調整優化」作業，顯著提升5G基地台建置質量，目標年底達90％涵蓋率。堅持追求卓越的網路品質，一舉囊括兩大國際權威機構Speedtest、Opensignal認證「5G網速冠軍」的殊榮。

在Opensignal最新「全球5G用戶體驗報告」中，台灣除了以「5G下載網速」平均272.2Mbps名列全球第三；「5G高峰下載網速」以平均654.4Mbps獲得全球第五名；5G與4G的平均網速差距達7.7倍，榮登「5G與4G下載網速差距體驗」全球第四名。遠傳致力以AI大數據佈建網路，讓每位用戶都能享受最好的4G＋5G全網體驗，助攻台灣迎向全球5G網速前段班。

(中時 )