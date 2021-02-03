新冠肺炎疫情持續嚴峻，屏東縣衛生局日前接獲廟宇單位檢舉，有民眾未依規定佩戴口罩且多次勸導不聽，執意進入廟裡參拜，經調閱監視器確認違規事實，衛生局依傳染病防治法對該民眾開罰新臺幣3000元，是屏東因應秋冬專案針對進入八大類場域未佩戴口罩開出的首張罰單。

屏東衛生局長施丞貴表示，因應國際間嚴重特殊傳染性肺炎疫情持續升溫，屏縣府依據中央流行疫情指揮中心公告，自2020年12月1日起民眾進入「醫療照護、大眾運輸、生活消費、教育學習、觀展觀賽、休閒娛樂、宗教祭祀、洽公」等8大類場所，應佩戴口罩。

強調已利用多元管道加強宣導，民眾未依規定佩戴口罩，經勸導不聽者，將依違反傳染病防治法第37條規定，可處新臺幣3000元以上、1萬5000元以下罰鍰。

施丞貴呼籲縣民應持續提高警覺，共同配合政府防疫措施，進入高風險場域務必全程正確佩戴口罩、勤洗手，把防疫做好做滿，以確保自身及他人安全。

(中時 )