綠黨縣議員余筱菁被控加重誹謗罪，地院判處拘役50天，可易科罰金。（羅浚濱攝）

新竹縣議會去年4月召開程序委員會討論焚化爐BOO案，綠黨縣議員余筱菁在自己粉絲專頁指控國民黨縣議員張益生圖利唯一廠商，張向新竹地院自訴按鈴申告余加重誹謗罪，地院審理後3日宣判余筱菁拘役50天，可易科罰金。

張益生說，余筱菁在臉書張貼「程序委員會開會期間，張益生議員面對民眾的陳情回應：民眾有陳情的權利，我們有不面對他們的權利及圖利唯一一家投標廠商」等字句。

余筱菁並將張益生剛進會議室時，因陽光過於強烈，影響視線及議案審議，將窗簾拉上的照片，刻意放大凸顯並加註上述文字，與民眾陳抗的照片併列。貼文下方有「大部分新竹人都愛這種的，有什麼辦法呢？」「KMT支持者會醒嗎？」等網友的回應留言。

張益生指余筱菁對他的發言斷章取義，指摘他圖利廠商及阻饒民眾陳情，以不實事項讓民眾對他產生未克盡議員職責的負面評價，更對他問政努力程度及專業形象產生質疑或貶抑，對他未來參選或政治生涯亦可能有重大影響。

張益生指當日他與余筱菁同處同一會議室，且全程在場見聞，余卻刻意扭曲事實在臉書貼文發表不實言論，也明知張貼上述文字及圖畫，足以毀損他的名譽，主觀上具有加重誹謗的犯意，所以採取司法途徑捍衛自己的清白。

張益生說，余筱菁指控他圖利廠商是非常嚴重的事，地院審理此案後也還他公道，接下來他將向余筱菁提出民事求償，所得費用將全數捐給五峰鄉幼兒園、國中小及文健站等單位。

(中時 )