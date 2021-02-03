市場乘載著許多民眾成長記憶，新北市府啟動公有市場改建計畫，預計在2022年前完成或啟動黃石市場、新莊興化市場與金山市場改建，今年也將提前完成8座市場改造，新北市長侯友宜表示，市場是台灣最重要資產，改建一定要保有人情味，符合新型態環境與人本動線，攤商有良好工作環境，也讓大家願意進去消費。

新北市場處長盛筱蓉3日在市政會議報告「新北安心購、市場新樣貌」專題報告，目前市府啟動的市場改建計畫，板橋黃石市場為首座改建市場，中繼市場去年啟用，原市場現正拆除中。

另新莊興化市場改建也在去年10月完成促參簽約作業，原市場預計今年2月開始拆除；金山中繼市場也在今年即將動工，預計年底完工。

盛筱蓉說，除了上述三座改建，目前新莊第一市場已在去年取得改建共識，今年將持續朝開會議溝通預計2027年啟動興建；八里龍形市已在日前完成簽約，預計在2024年完工；淡水竹圍市場今年招商，預計2025年完工；永和新生市場配合大陳社區都更，預計年底舉行招商說明會，2027年完成。

盛筱蓉說，市府前年啟動市場改造計畫，已完成淡水中正美食廣場、汐止秀豐市場、新店中央市場、林口市場、中和枋寮市場、汐止金龍市場及汐止觀光夜市等7座市場特色改造，今年預計完成鶯歌市場改造工程，4年8座特色市場改造提前達標。

(中時 )