5G智慧型手機換機潮逐步顯現，且車載LiDAR鏡頭需求湧現，光學鏡頭廠—大立光(3008)、玉晶光(3406)及深耕車載鏡頭的亞光(3019)今天盤中股價連袂大漲，大立光守穩3000元及股王寶座，玉晶光亦重登500元。至於同樣深耕車載鏡頭的佳凌(4976)盤中走高後，午盤急速下挫。

全球新冠肺炎疫情及美國對華為新禁令，衝擊全球智慧型手機銷售，連帶大立光去年營運受到不小的影響，股王寶座也受到威脅，不過歷經了一年產業調整，各大手機品牌廠陸續推出5G手機搶市，且AR/VR等新應用增加，5G換機潮逐步顯現，市場預期，大立光營運可望自第2季擺脫谷底重回成長。

儘管營運遇到短期逆風，且智慧型手機市場中低階當道，但大立光執行長林恩平在法說會表示，想要升級手機鏡頭的客戶還是蠻多的，今年7P看起來高階產品量較多，8P去年已開始量產出貨，9P因效果設計值客戶還不滿意，還在與客戶開發中，片數增加大部分因規格提高，會貢獻在高階比較難做製程，至於G+P鏡頭除為解決熱效應，手機上還看不太到很多，目前高階鏡頭設計不少，跟去年比起來差不多，公司策略是先接高階產品，但會導入貢獻多少還看不清楚。

若就基本面來看，儘管大立光近期股價屢遭矽力-KY(6415)挑戰，甚至曾被超越失去1分鐘股王寶座，不過，市場對矽力-KY評價卻非都如外資那麼看好，部分法人認為，雖然矽力-KY有望受惠中國半導體自主發展，以及PC市場擴張的利多，但大陸半導體自主發展面臨許多挑戰，且PC在新冠肺炎疫情過後能否維持高峰仍待觀察，外資樂觀預期矽力-KY的今明年每股盈餘將成長至49元及78元，但這個EPS是預估，仍待矽力-KY交出實際獲利成績，且外資給予KY公司58倍本益比，遠高台股平均本益比，是否合理有待市場公評；反觀大立光，目前大立光在手機鏡頭技術穩居全球龍頭，2020年雖然遭逢高階智慧型手機需求疲弱及新台幣升值逆風，全年稅後盈餘為245.28億元，每股盈餘為182.86元，EPS勇冠上市櫃公司，在智慧型手機升級趨勢不變下，大立光獲利可望維持甚至成長，目前大立光本益比合理，且股價整理已久具吸引力，有望上演補漲行情。

除手機鏡頭需求可望增溫，在車載鏡頭方面，受惠於電動車及ADAS滲透率提升，車載鏡頭規格往高階LiDAR鏡頭發展，佳凌及亞光在車載鏡頭布局已久，目前佳凌在手訂單已滿到今年第2季，亞光亦因美系電動車大廠銷售成長帶動車載鏡頭出貨量穩定攀升，隨著ADAS及LiDAR鏡頭應用增加，法人預估，佳凌今年營收可望年成長20%，亞光則預估，今年車載鏡頭營收可望年成長50%。

(時報資訊)