京城銀(2809)2021年1月自結稅後淨利6.03億元、每股盈餘（EPS）0.54元，表現優於投顧法人預期。投顧法人認為，京城銀延續既有資本狀況及股利政策，預期在經濟狀況好轉後，營運表現將具持續性，維持「買進」評等、目標價45元。
京城銀1月初股價觸及41.5元、創近2年11月高點，隨後震盪拉回38元附近盤整，近日股價止跌緩步回升，今（3）日開高穩揚、最高上漲1.42％至39.2元，盤中維持約0.65％小漲態勢。不過，三大法人近期持續偏空，上周合計賣超2446張、本周迄今續賣超303張。
京城銀2021年1月自結淨收益8.87億元，月減9.13％、仍年增20.48％。稅前獲利6.8億元，月減5.05％、年增達34.98％，稅後淨利6.03億元，月減4.06％、年增達37.59％，稅前每股盈餘（EPS）0.61元、稅後每股盈餘0.54元，表現優於法人預期。
投顧法人認為，京城銀1月獲利優於預期，主要受惠美元成本維持低檔挹注利息淨收益，以及持有金融資產價格上揚。據京城銀揭露，1月自結利息淨收益4.65億元，月減2.38％、仍年增達13.16％，金融資產評價利益2.87億元，月增達34.41％、年增達2.75倍。
投顧法人指出，京城銀美元金融資產的資金來源為拆借為REPO，因此成本端下滑有利於淨利差提升，去年上半年淨利差1.8％，仍較2019年1.74％成長。由於美元利率仍處低檔，預估在未來半年至1年淨利差仍能維持高檔，利差可維持在1.8％以上水準。
同時，京城銀過去4年每年均配發1.5元現金股利，目前累積法定盈餘公積已達銀行法規定要求，今年起現金股利配發將不再受限1.5元門檻。投顧法人認為，雖然去年首季金融市場動盪，致使京城銀營運遭逢逆風，但4月後營運開始好轉，預期股利政策將具一致性。
整體而言，投顧法人認為京城銀即使去年首季面對金融市場波動干擾，仍維持既有資本狀況及股利政策，預期在經濟狀況好轉後，營運表現將具持續性，維持「買進」評等、目標價45元。
(時報資訊)
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