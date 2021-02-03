外送市場蓬勃發展，共享機車WeMo Scooter與國泰金(2882)旗下國泰產險跨界合作，共同推動商務交通市場解決方案，針對外送員推出全新個人客製化保險，首例鎖定合作外送平台有無外送，將於2021年2月5日聯手推動優惠市場的企業用車方案，外送員除了彈性選用共享機車WeMo Scooter外，現在可加購個人保險保障，每天不到2元就能享有個人傷害險保障。不僅活絡外送市場交通用車需求，以共享機車作為外送交通媒介多元選擇，更多了加值保障。

以往外送員遇機車臨時狀況或無車使用時，只能失去接單機會，間接影響當日收益。透過WeMo Scooter企業商務交通解決方案，外送員無論遇到任何情況時，只要透過WeMo Scooter APP即可租借附近的智慧電動機車，一鍵完成所有租車環節，讓外送服務不間斷。

國泰產險副總經理梁明喬表示，隨著共享機車的出現，民眾用車觀念也從傳統的所有權，改變成以車輛使用權，來滿足移動需求，產險公司也需要思考在這樣的趨勢下，適時調整商品內容，以符合客戶期待。今年度因疫情影響，外送平台業績大幅成長，如何透過保險商品創新，提供外送員更完整的保障，一直是國泰產險積極追求的目標。外送平台有無外送雙北地區外送員領先作為創新保險場景應用夥伴，可依個人需求與實際使用，騎乘時彈性加購個人傷害險，打造更健全的外送安心加值服務。

(時報資訊)