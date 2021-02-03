波音F-15EX戰機首飛

F-15A首飛近50年後，美國空軍第一架新式F-15EX戰機2日也首度飛上青天。這架最先進的F-15戰機從密蘇里州聖路易起飛，大炫「維京升空」（Viking takeoff）身手。

據「戰區」（The War Zone）網和《防務新聞》（Defense News）2日報導，波音在跨越這重大的里程碑後，3月底前將交付美國空軍首批兩架F-15EX戰機。事實上，波音原訂2月1日讓F-15EX首飛，但由於天氣影響而延後，而2日當天也同樣因為天氣影響，延遲了好幾個小時。

波音在聲明中說，首飛持續了約90分鐘，而戰機也展現了應有的性能。波音副總裁和F-15專案經理庫瑪（Prat Kumar）說，這次成功的飛行證明了它不但安全，也準備好要加入美國戰機的行列。

由於美國空軍和空軍國民兵1970年代的F-15C/D戰機已有老舊跡象，因此面對了不是進行昂貴延壽，就是要買新戰機加以取代的抉擇。不過，基於F-35運作和維修費負擔仍沉重，五角大廈成本評估與專案評審局（CAPE）認為，採購升級版F-15E戰機，加上主要如卡達，還有沙烏地阿拉伯等外國顧客出錢開發的新性能，會是比較有成本意識的選擇。也就在成本評估與專案評審局指示下，美國空軍首次將F-15EX加入2020會計年度預算案中。

Get an EX-cellent view of the #F15EX as it takes to the skies during its first flight. We'll be delivering the first two jets to the @USAirForce soon. #ReadyAF pic.twitter.com/80cDgVoYKL — Boeing Defense (@BoeingDefense) February 2, 2021

The F-15EX just made its first flight https://t.co/k6FNP2RUjP pic.twitter.com/o5aufinCS2 — Defense News (@defense_news) February 2, 2021

(中時新聞網)