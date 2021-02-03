法務部行政執行署台北分署全面啟動「加強非洲豬瘟案件執行專案」，針對違法從非洲豬瘟疫區攜帶豬肉類及其他豬類產品入境而遭裁罰的民眾積極執行，已限制1人出境，並於3日主動派員到現場輔導被罰的弱勢單親媽媽辦理分期繳納，強力執法的同時也展現暖心關懷的溫情。

台北分署指出，目前受理非洲豬瘟類案件共12件，多數被罰者為是外籍人士，裁罰時未入境就被遣返。就國內查有住居所的被罰者，台北分署在3日主動出擊，派出5組執行人員分頭前往調查執行。

台北分署說，其中1名被裁罰者調查後發現符合限制出境要件，台北分署已函請境管單位限制其出境。另有一名受罰者，執行人員到達她的就業處所後，發現她現從事社區清潔工作，是一名單親媽媽，目前在外租屋獨自撫養女兒，是台北市政府社會局冊列的低收入戶，雖有繳款意願，但每月所得扣除房租、生活費等所剩無幾，實在沒有能力繳清遭裁處的20萬元罰鍰。

台北分署執行官查明這名單親媽媽的經濟狀況確屬困頓後，就本著執行機關公義與關懷的核心價值，改採寬緩執行措施，溫情勸說單親媽媽辦理分期，並在法令允許的範圍內給予寬鬆的繳納條件。單親媽媽在深刻感受到執法決心及暖心關懷後，同意辦理分期繳納，並當場完成相關程序。

台北分署也提醒民眾，春節即將到來民眾別鬆懈，提醒海外親友入境不要帶豬製品，也不要郵寄豬肉製品包裹，以免重罰，一同守護台灣。如因違反相關規定遭裁處罰鍰移送執行的民眾，請儘速繳納；若因經濟困難無法一次完納，可檢具相關證明文件申辦分期繳納。針對拒不繳納罰鍰的民眾，台北分署必將依法強制執行，發動扣押財產、限制出境等執行作為，如有必要將向法院聲請拘提、管收，以遏止違規行為。

(中時 )