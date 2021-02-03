中廣董事長趙少康申請重回國民黨挑戰參選黨主席，如今因回復黨籍未滿1年，不符合參選資格，對此，趙少康今天表示，根據《國民黨主席選舉辦法》，只要「曾任」中央評議委員會或中央委員，「得」申請登記主席候選人，「哪裡有講1年了？他強調，自己不是要破壞規矩，但如果有人這樣講，就是沒搞清楚狀況。

趙少康申請重回國民黨，並表態參選主席改選，捲起政壇千堆雪，反對聲浪中，除質疑他不符合參選資格，綠營媒體也紛紛以「內鬥」定調這件事。

面對資格問題，趙少康今在記者會有備而來，拿出一份紙本的《國民黨主席選舉辦法》指出，該辦法最近一次修訂是在109年9月，上一次則是在106年，其中第三條寫著，「本黨黨員曾任中央評議委員或中央委員得申請登記本黨候選人」，裏頭哪有說有1年限制？沒有嘛！

趙少康接著又提出109年主席補選辦法指出，裏頭的第五條特別針對選舉人資格加入一句「入黨恢復黨籍滿1年」的話，但大家要注意，這份補選辦法算是細則，「細則不應該超越辦法」，怎麼可以拿去年補選辦法說這就是國民黨的規定呢？

趙少康還爆料說，為何過去只要黨籍滿4個月就可以投票，去年的主席補選辦法為何改成1年？「昨天我想了一天，你們認為要阻擋誰？我還不錯想出來了，是郭台銘」。他說，郭台銘沒有要選主席，所以一定會覺得自己很衰，但國民黨內有人要提防，所以做了這樣的限制，「我是這樣猜，也許我以小人之心度君子之肚，那不然為何去年要加這一條？」

趙少康說，有些人沒搞清楚狀況說他破壞狀況，「我完全沒有破壞，也沒有要破壞，這兩份東西看一看就知道我的意思。他直言，現在他若要選黨主席，唯一缺的資格就是中央評議委員，就看黨主席要不要聘，「我沒有要勉強他，願意聘就聘，不願意聘也沒有關係的，當黨主席可以替黨做很多事，不是黨主席也可以做很多事情的。」

面對「內鬥」說法，趙少康今天更小心翼翼地拿出一套盒裝的牛年套幣說，「前兩個禮拜江啟臣請我吃飯，特別找人去買剛出來的牛年套幣說要送給我，我跟他沒有問題的，更沒有私人恩怨，完全沒有。」

但趙少康仍不改心直口快性格說，當然大家會問他跟江啟臣誰比較適合當主席，「我要參選當然我比較適合」，只是，現在自己媒體做得蠻好的，主持節目收視率也不錯，網路也不少人看，「其實日子過得蠻好的」，但為何跳下來淌渾水？「我要強調的是，我很擔心台灣的狀況，我不是要救國民黨，而是要救台灣、救國家。」

被問到如果今年主席選舉也比照去年，同樣加了1年的限制，是否會感覺有人「因人設事、刻意卡你？」趙少康說，他選不選都沒關係，也不要去破壞團結，不要讓人覺得內鬨，如果真的也加1年，那這就是國民黨的內規，國民黨有權利制定內規，我都尊重，但我不選我還是有很多事情可以做的。」

被問到若當上國民黨主席，是否會讓國民黨「新黨化」？趙少康強調，當初他是反對「李登輝的國民黨」、反對「台獨的國民黨」，大家不要老是沉浸在過去的回憶；尤其，他離開新黨已20年，當時的新黨與現在的新黨也不一樣，所以他不會讓國民黨新黨化。

(中時 )