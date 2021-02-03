一般人都認為澱粉是肥胖的來源，因此許多正在瘦身減肥的人幾乎都不敢吃澱粉，不過有醫師為白飯喊冤表示，造成肥胖背後的主要關鍵其實在菜、不是飯。

中醫師陳峙嘉在《非瘦不可》一書中表示，現代人減肥過程中常常會自我感覺良好，用了錯誤的方法，例如不吃白飯，以為自己很認真、做了很多，沒想到非但瘦不下來，還打造了一個易胖難瘦的體質。

陳峙嘉指出，澱粉自古以來就是各民族人種的主食，已經吃了上千年了，一直到近幾年，飯、麵卻突然變成肥胖的根源，他要大家捫心自問，你真的是吃白飯才變胖的嗎？還是你忘了昨天的蛋糕和手搖飲？

陳峙嘉說，有誰會只吃白飯而不配菜？重點在於菜吃得不夠多，而不是吃了那口白飯才變胖的，只要纖維足夠，就可以讓升糖指數降低，也就是說，青菜的量吃得夠，白飯的糖就不會有影響。

至於飯和菜要怎麼搭配最適當？陳峙嘉建議，碳水化合物和蔬菜的比例大約是一比二，也就是若吃一碗白飯要配兩碗以上的青菜，至於要先吃飯還是先吃菜，則沒有太大差別，除非吃飯和吃菜的時間間隔超過一個小時以上，否則都是在胃裡相遇。

此外，他也解釋，為何有些人下班後不吃飯直接去運動，卻久久都瘦不下來，那是因為身體活動最直接的能量來源就是碳水化合物，若在饑餓的狀態下運動，效率只剩三分之一，而且運動後身體又處於極度疲乏狀態，代謝只會降低不會提高。

吃飯也能減肥！？ 1個月甩肉5公斤

(中時新聞網)