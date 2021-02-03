根據去年9月30日立法院預算中心指出，109年後備部隊軍、士官選充率偏低，恐影響後備戰力。國防部去年10月22日赴立法院實施國軍「提升後備戰力」專案報告提出：解除「編管8年」政策，採「後退先選」原則召訓，以提升後備部隊軍、士官選充率，因此將調整為「年年施訓、每次14天」，計畫於明年起試行。

國防部強調，今110年起解除編管8年政策，放寬至「退伍12年」，主要針對8年教召未滿4次之志願役及義務役軍、士官（不包含士兵），以確維教召公平性，有效維持後備部隊戰力。

教召方式調整為「年年施訓、每次14天」，並依新編部隊類型規劃自111年試行，預於113年全面實施，試行階段期間與現行作法「隔年施訓、每次5-7天」雙軌同步執行，並非現行作法隔年施訓僅至今110年截止。

依兵役法施行法第27條規定：教育召集於退伍後8年內，以4次為限，每次不超過20日，但得視軍事需要酌增年限、次數及時間。為滿足後備部隊選充需求，自今年起，解除編管8年政策放寬至退伍12年。主要針對8年教召未滿4次之軍、士官(不包含士兵)，以確維教召公平性，並有效維持後備部隊戰力。

今年教召訓練自3月9日起實施，相關教召資訊將於記者會後公告於後備指揮部網頁—後備軍人網路服務臺（afrc.mnd.gov.tw）提供查詢，另教召令已於1月28日起（約40天前）依排定梯次依序寄發，請接獲教召令之後備軍人按時報到，參與專長複訓與戰備任務訓練，共同保衛國家安全。

(中時新聞網)