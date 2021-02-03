新冠肺炎影響，各地旅館傳出退房潮，新北市長侯友宜３日表示，新北市風景區的旅宿業訂房率約6、7成左右，至於都會型態的飯店還要密切觀察。

旅館業受疫情影響，傳出剩不到2成的訂房率。侯友宜說，疫情影響，大家不願意往人多的地方集結可以理解，訂房率的現象在風景區與都會區產生落差，但是最重要的還是把防疫工作做好。

觀旅局長張其強說，損失多的應是都會型態飯店，訂房率雖然受到一點影響，但不至於只剩下2成。

(中時 )