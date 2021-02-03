旅館退訂潮？侯友宜：風景區仍有六、七成 14:012021/02/03 中時 葉德正 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 旅館退訂潮？侯友宜：風景區仍有六、七成。（葉德正攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 新冠肺炎影響，各地旅館傳出退房潮，新北市長侯友宜３日表示，新北市風景區的旅宿業訂房率約6、7成左右，至於都會型態的飯店還要密切觀察。 旅館業受疫情影響，傳出剩不到2成的訂房率。侯友宜說，疫情影響，大家不願意往人多的地方集結可以理解，訂房率的現象在風景區與都會區產生落差，但是最重要的還是把防疫工作做好。 觀旅局長張其強說，損失多的應是都會型態飯店，訂房率雖然受到一點影響，但不至於只剩下2成。 年節人潮湧市場、風景區 侯友宜：加強防疫人潮管制 韓趙結盟後黨主席最新民調 侯友宜出乎意料 (中時 ) #訂房率 #侯友宜 #風景區 #旅館 #影響 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 守護學童校外安全 侯友宜視察補習班防疫情形 16:022021/02/02 生活 新北市場大翻身 市府4年8座特色市場改造將提前達標 13:312021/02/03 生活 新北禁浮具釣魚林佳龍盼依法行政 侯：中央地方應站在一起 12:152021/02/02 政治 【男神開嗨趴】吳思賢揪友家中開趴 警看實錄片認證水車男吸毒 08:162021/02/03 社會 新北首間行政機關托育中心揭牌 04:102021/02/02 地方新聞 直播》雞排妹淚訴遭翁立友性騷 首現身說分明 13:382021/02/03 娛樂 【男神開嗨趴】友人窗邊用「水車」爽吸吐 吳思賢揪友回家開嗨趴 08:162021/02/03 社會 質疑黨主席魅力不夠 江啟臣：要靠理念魅力吸引民眾 18:072021/02/02 政治 私人復育溼地 鳥友搶拍嬌客 04:102021/02/03 地方新聞 翻轉垃圾山 五股7工廠打造中興產業園區 15:592021/02/02 生活 為趙少康改黨主席選舉規定？ 侯友宜：尊重黨決定 09:442021/02/02 政治 生活熱門新聞 疫情嚴峻 高中以下延至2／22開學 指考改到7／3 - 生活 阿嬤天天買高鐵便當 真相曝光6千網全笑瘋 - 生活 越南爆大規模本土感染 升為中低風險國家 - 生活 平鎮某醫院擴大匡列 166人初步採檢結果出爐 - 生活 牛年首發開運日！立春做到這件事 荷包賺飽飽 - 生活 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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