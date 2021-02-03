雞排妹（本名：鄭家純）先前自曝主持尾牙時被廠商及男星性騷擾，昨(2日)她受訪點名遭歌手翁立友動手動腳，後來她甚至揭露該廠商真實身分，事情引發軒然大波。今下午雞排妹出席台劇《國際橋牌社》第二季活動，否認想炒新聞，是新聞需要她，承認擁有的是片段錄影，「台下的角度是完全看不到的」。

雞排妹今在記者會表示，自己若被封殺沒關係，「因為我對錢沒那麼在乎」，一個被加害的女生如果不敢站出來公開回應，其他曾受害的女生該怎麼辦？「我無所謂，我很幸運我有選擇」。雞排妹也提到，她會把IG私訊的被害者經驗截圖，放到IG精選動態，為受害者發聲。

【現場直播】「雞排妹」淚訴翁立友性騷擾 本人親曝事件始末

雞排妹和導演汪怡昕。（圖／翻攝自中時新聞網 Youtube）

對於許多有知名度的人被性騷都選擇隱忍，雞排妹強調不會呼籲這些人也都站出來，因為選擇「勇敢」真的很辛苦，但她感謝劇組的支持，「能夠站出來力挺我，來幫我加油是非常感動的」，雞排妹表示，這份勇敢真的很辛苦。

《國際橋牌社》導演汪怡昕說，《橋牌社》不只挺鄭家純，也是挺受害人，很多人怕《橋牌社》站出來會影響募資成果，但對於《橋牌社》來說，此劇的宗旨就是在壓力下成立一個典範，選擇將事實說出來。

雞排妹今現身站台《國際橋牌社》第2季活動。（圖／翻攝自中時新聞網 Youtube）

稍早翁立友發聲明，支持雞排妹提告，對此，雞排妹回應：「我這邊做的就是如實陳述，對方想做什麼，不關我的事」，至於會不會提告？是否提物證？雞排妹回答：「我告過媒體，過程都太過噁心了，我沒有想要再經歷一次，實在太痛苦了」，「有人問你不提告是代表在炒新聞嗎？如果你在台灣，你被騷擾，你不舒服，你就會被這樣對待，即使我告了，不相信的人就是不相信」。

至今仍有人質疑雞排妹在炒新聞，讓雞排妹無奈表示：「不論告贏或告輸，不相信的人始終不會相信」。媒體提問是否有證據？雞排妹難掩怒火回應：「公關公司都道歉了，還要什麼證據」。

事發後，翁立友公司曾打給雞排妹經紀人提議要公布活動的影片，問雞排妹經紀人：「你想怎樣？」但擁有的只是片段錄影，「台下的角度是完全看不到的」，雞排妹駁斥要炒新聞，指她不需要炒作新聞，是新聞需要自己，放話說：「以後不要報導我，我都無所謂」。

最後，雞排妹表示：「如果我站出來，能給其他受害者一點勇氣，這個事情的結局就是好的」，這次說出這件事，除了希望加害者未來不要再這麼猖狂，也希望受害者未來能減少被侵害的機率，「新聞底下的留言就是照妖鏡，如果你以為台灣已經兩性平權，那就這回事件，大家應該就知道不是這樣的」，「如果從抨擊我的留言，發現有認識的人，恭喜你提早認清一個人」，最後和導演一起收尾表示：「新年快樂，和平歸來」。

雞排妹和導演一起結束記者會。（圖／翻攝自中時新聞網 Youtube）

近來逢尾牙旺季，雞排妹日前在臉書透露主持了一場有如地獄般的尾牙秀，上台後被公司老闆開玩笑騷擾：「妳單身喔，雖然我結婚了，但我可以為了妳離婚喔。」、「加碼數字隨便妳喊，因為妳是未來老闆娘。」、「我們還沒約會就喊這個數字，也太貴了吧！」，讓她十分不悅，結束後便將酬勞10萬全數捐出做公益。

雞排妹昨鬆口曾被翁立友性騷擾。（圖／中時資料照片）

雞排妹進一步爆料，指出當時受邀的男歌手是公司老闆的朋友，對方沒制止甚至也在台上碰到她，還語帶暗示說：「我一定要為了妳開一間公司。」令她怒批：「這句話隱藏的含義，越想越恐怖和感到噁心」，並指老闆曾跟她要聯絡方式，卻被她打槍，「下一秒我就聽到很大一聲：操！」

針對雞排妹分享的尾牙流程手卡，不少人猜測該歌手就是翁立友，昨雞排妹受訪承認當時在台上的男星就是翁立友，她最終決定公開，不怕因此被封殺，「因為我說的，都是真實發生過的事情」，並貼出尾牙廠商在104徵才網站的簡介，之後該公司火速關閉網頁，對此暫時無回應。

翁立友捲入性騷擾風波。（圖／中時資料照片）

翁立友親筆簽名聲明。（圖／豪記唱片）

對此，翁立友所屬豪記唱片回應公司有聘請助理錄下工作紀錄全程，否認伸出鹹豬手，「本公司已經委託事務所在做蒐證的階段，進入法律程序是非黑白一定會分曉。」今又分享親筆簽名，強調支持雞排妹提告，「替她爭取應有的權利。是非黑白，應該是要由司法，來做公平正義的主持」，「保護女性是我們大家的責任」。

(中時新聞網)