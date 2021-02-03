外送市場蓬勃，智慧共享機車 WeMo Scooter 啟動企業用車方案，外送員除了彈性選用共享機車 WeMo Scooter 外，現在可加購個人保險保障，每天不到2元就能享有個人傷害險保障。不僅活絡外送市場交通用車需求，以共享機車作為外送交通媒介多元選擇，更多了加值保障，攜手共同開闢商用市場新藍海。

WeMo Scooter 深耕消費共享機車市場，長期推動企業優惠用車計畫，提供企業業務外出用途需求及以小時計算的短租方案，小時租方案可在指定時間內無限制使用車輛，成為商務用車最佳選擇，已累積超過100家重要企業用戶與商業場景應用。

看準國內外送商用市場，洞察新型態交通使用需求，首例鎖定有無外送團隊作為商務市場應用。以往外送員遇機車臨時狀況或無車使用時，只能失去接單機會，間接影響當日收益。透過 WeMo Scooter 企業商務交通解決方案，外送員無論遇到任何情況時，只要打開 WeMo Scooter APP 即可租借附近的智慧電動機車，一鍵完成所有租車環節，無縫接軌讓外送服務不間斷，快速移動至客戶地點完成訂單任務，無需煩惱交通問題。

因應多樣化企業商務用車需求， WeMo Scooter 持續開拓多元領域觸角，特別與國泰產險攜手推出全新外送員專屬專案，推動優惠市場的個人傷害保險保障，保費3個月僅105元，等於每天不到2元就能有個人傷害險保障。配合外送平台接單或業務員的彈性工時，保險流程與行動交通平台結合，於 WeMo Scooter APP 內連結至國泰產險網站即可購買，投保僅需五分鐘，快速又便利，預計2021年2月5日上市，讓外送員市場保障範圍更加完整。

WeMo Scooter 執行長吳昕霈表示，「 智慧用車WeMo Scooter 與國泰產險合作，以滿足商用客戶講求方便、快速及彈性的用車體驗，騎車使用小時租方案搭配個人化保險，全面升級營業用車保障。WeMo Scooter 未來將因應全新型態的工作場景，以共享機車作為商用起點，並搭配更多全方位加值服務及多元場景應用，提供更符合企業商務市場用車之需求。」

外送平台有無外送雙北地區外送員領先作為創新保險場景應用夥伴，可依個人需求與實際使用，騎乘時彈性加購個人傷害險，打造更健全的外送安心加值服務。ＷeMo Scooter 與國泰產險新穎聯手，賦予商務交通用車更多元使用情境，智慧交通結合創新產險，領先打造產業安心騎乘生態圈，擴大產業動能。

(中時 )