產品組合優化，永光（1711）2020年12月營收年增2％，自結單月營業淨利7,094萬元，年增156％，稅前淨利6,819萬元，年成長192％；全年稅前淨利2.66億元。以股本54.78億元推算，每股稅前盈餘0.48元。

新冠疫情衝擊永光色料、碳粉等產品出貨，營運動能趨緩，惟防疫生活催化的5G、電子需求竄升，特用、電子化學品逐步推進，將持續推動產品組合優化，力保收益能量。

永光生產基地包括桃園大園、桃園觀音、新竹、大陸蘇州；2019年色料化學品營收占比約65.56％、特用化學品22％、電子化學品6.59％、光阻劑3.76％、前列腺素1.85％、醫藥化學品-其他原料藥0.18％。

永光表示，事業別來看，2020年12月醫藥化學品年成長64％；其次特用化學品、電子化學品年增38％、15％；主力產品色料化學品年減5％，也有利獲利改善提振。惟碳粉仍持續受到新冠肺炎疫情加劇之影響，部分企業改在家上班，列印需求降低所致，業績年減24％。

影響所及，2020年營收77.69億元，年減16.8％；其中，電子化學品、醫藥化學品年增18%、7％，色料、特用化化學品及碳粉年減23％、14％及28％。全年營業淨利2.04億元，年減50％，稅前淨利年減42％。

永光特化事業持續發展利基型產品，轉往黏著劑、充填劑等產品；碳粉事業則增加高性價比產品布局。因應5G需求，開發如SiC等寬能隙材料所需研磨漿料，還有各類疊構製程用的光阻提供下游封裝廠、基材供應商使用，相關材料逐一通過驗證進行小量採購。

(工商 )