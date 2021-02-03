AppWorks成立至今，在2020年邁入第十年，日前宣布2020年整體價值、募資金額、營業額翻倍成長，整體價值首度突破百億美元，旗下基金與AppWorks公司本身也開始產出健康獲利，整體進入收成階段。

2020年，AppWorks Accelerator宣佈聚焦在「ABS」策略，限定招募來自AI、Blockchain與Southeast Asia的團隊。在2020年自AppWorks Accelerator畢業的AW#20、AW#21兩屆中，共有51支新創團隊。其中，有27支來自AI / IoT領域，另外有13支來自Blockchain / Crypto領域，超過62％的創業者來自大東南亞，包括香港、新加坡、越南、馬來西亞、菲律賓、印尼等。由於疫情造成國境封閉，AppWorks Accelerator也改為兼顧線上與實體活動的混合模式，以利創業者更方便參加。

AppWorks目前是大東南亞區管理資產規模最大的早期創投之一，旗下三支創投基金，總計達1.76億美元，累計投資56家新創，目前為止創造4個IPO、1家十角獸 （Decacorn，價值100億美元以上）、1 家獨角獸 (Unicorn，價值10億美元以上)，以及6家半人馬 (Centaur，價值1億美元以上)。

2020年，AppWorks Funds深耕AI、Blockchain、Southeast Asia 三大重點領域，共有9筆投資案。包括台灣領先的共享電動機車平台WeMo Scooter、印尼最大的快時尚OMO傢俱零售商Fabelio、台灣年輕世代最常使用的社群媒體平台Dcard等。

此外，2014年設立，目前進入收成期的AppWorks Fund II (本誠創投基金) 在2020年收益乘數TVPI (Total Value to Paid-in-Capital) 達2.5倍，已分配收益乘數DPI (Distribution to Paid-in Capital) 達到1倍，年化內部報酬率IRR (Internal Rate of Return) 達26.5%，皆勝過同時期全球績效前1/4的創投與私募基金，為投資人創造優異的財務報酬。

跨越1倍已分配收益乘數DPI，除代表AppWorks已開始實質貢獻獲利給予基金股東，同時也代表AppWorks Fund II開始支付收益獎金 (Carried Interests) 給予 AppWorks，讓創業10年的AppWorks正式開始獲利，並且一口氣彌補過去10年所有的累積虧損。

(工商 )