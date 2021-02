AppWorks成立至今,在2020年邁入第十年,日前宣布2020年整體價值、募資金額、營業額翻倍成長,整體價值首度突破百億美元,旗下基金與AppWorks公司本身也開始產出健康獲利,整體進入收成階段。

2020年,AppWorks Accelerator宣佈聚焦在「ABS」策略,限定招募來自AI、Blockchain與Southeast Asia的團隊。在2020年自AppWorks Accelerator畢業的AW#20、AW#21兩屆中,共有51支新創團隊。其中,有27支來自AI / IoT領域,另外有13支來自Blockchain / Crypto領域,超過62%的創業者來自大東南亞,包括香港、新加坡、越南、馬來西亞、菲律賓、印尼等。由於疫情造成國境封閉,AppWorks Accelerator也改為兼顧線上與實體活動的混合模式,以利創業者更方便參加。

AppWorks目前是大東南亞區管理資產規模最大的早期創投之一,旗下三支創投基金,總計達1.76億美元,累計投資56家新創,目前為止創造4個IPO、1家十角獸 (Decacorn,價值100億美元以上)、1 家獨角獸 (Unicorn,價值10億美元以上),以及6家半人馬 (Centaur,價值1億美元以上)。

2020年,AppWorks Funds深耕AI、Blockchain、Southeast Asia 三大重點領域,共有9筆投資案。包括台灣領先的共享電動機車平台WeMo Scooter、印尼最大的快時尚OMO傢俱零售商Fabelio、台灣年輕世代最常使用的社群媒體平台Dcard等。

此外,2014年設立,目前進入收成期的AppWorks Fund II (本誠創投基金) 在2020年收益乘數TVPI (Total Value to Paid-in-Capital) 達2.5倍,已分配收益乘數DPI (Distribution to Paid-in Capital) 達到1倍,年化內部報酬率IRR (Internal Rate of Return) 達26.5%,皆勝過同時期全球績效前1/4的創投與私募基金,為投資人創造優異的財務報酬。

跨越1倍已分配收益乘數DPI,除代表AppWorks已開始實質貢獻獲利給予基金股東,同時也代表AppWorks Fund II開始支付收益獎金 (Carried Interests) 給予 AppWorks,讓創業10年的AppWorks正式開始獲利,並且一口氣彌補過去10年所有的累積虧損。

(工商 )