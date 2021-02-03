農曆春節人團圓，但仍有不少需要居家檢疫、隔離的朋友要單獨過年，新竹市政府將於6日起發送限定版「新春關懷包」，除了市府限量賀歲小紅包、，還加碼年味十足的「春節版口罩」，以及瓜子、寸棗等春節應景點心，伴檢疫民眾檢疫安心過好年。

市府社會處指出，市府自去年2月開始發送關懷包給居家檢疫及隔離者，內含口罩、體溫計、垃圾袋、罐頭、餅乾、泡麵、咖啡包及防疫宣導單，內容豐富，累計至今年1月底已發放1萬2936份，另民眾若有需求，市府也提供送餐服務。

社會處指出，年節期間許多國人返台並居家檢疫14天，為了讓居家檢疫朋友都能安心過年，市府除備妥關懷包內基本民生物資，另有「平安好年」小紅包為民眾送上祝福，瓜子、寸棗、生仁、米荖「春節四喜」小點心。

最特別的是春節限定的「大桔大利」、「年年有魚」應景口罩，即使獨自過年也能有濃濃年味。

市長林智堅表示，針對居家隔離或檢疫者，市府提供一站式關懷，提供行政服務、物資提供、醫療服務、心理關懷、清運清潔、急難救助、安全維護等服務，讓接受居家隔離或檢疫者安心生活，撥打新竹市關懷中心專線就可詢問相關服務。

市府也呼籲，現在是防疫關鍵期，請民眾務必配合遵循防疫規定，居家檢疫與隔離者也務必耐心度過隔離期、落實自主健康管理，團結做好防疫工作。

(中時 )