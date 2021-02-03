有媒體報導，大同經營權易主後，擬將位在台北市中山北路的大同大學遷校到大同集團旗下的基隆尚志貨櫃場現址。對此，大同大學今天發表聲明說，無遷校計畫。

《鏡週刊》今天報導，大同經營權易主後，除跨進電動車產業，土地資產開發也引人注目。大同二大股東王光祥和鄭文逸已達成共識，醞釀推動大同大學遷校到大同集團旗下的基隆尚志貨櫃場現址，位在台北市中山北路的校地將要進行開發，以增加集團收入。

對此，大同大學今天發表四點聲明：一、大同大學校地使用皆符合法令規定；二、大同大學無遷校計畫，報導非事實；三、大同大學之校務運作皆依照法規，以教育人才、致力辦學為宗旨，亦以師生教職員的權益為優先考量。遷校事關重大，大同大學承載師生及校友的美好生活及回憶，沒有遷校的考量；四、大同大學與大同公司皆為獨立的財團法人，彼此的人事與財務皆為各自獨立運作，互不隸屬，大同大學僅為持有大同公司股票的大股東之一。

(中時 )