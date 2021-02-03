彰化縣埔心鄉埤腳村三界宮，因為廟中事務費用捉襟見肘，因此廟方人員擲筊請示三界公，希望能將每分100元的金紙錢，調漲成200元，沒想到三次都蓋筊，表示三界公不同意漲價。(廟方提供／吳建輝彰化傳真)

彰化縣埔心鄉埤腳村三界宮，因為廟中事務費用捉襟見肘，因此廟方人員擲筊請示三界公，希望能將每分100元的金紙錢，調漲成200元，沒想到三次都蓋筊，表示三界公不同意漲價，後來廟方人員改問是否不調漲，沒想到竟擲出立筊，讓廟方人員嘖嘖稱奇，副主委游志勇表示，三界公不希望增加信眾負擔，維持每份百元，目前立筊仍在廟中，也歡迎大家到廟裡觀看，祈求平安。

埔心三界供俸三官大帝，，也就是俗稱的三界公，去年廟方管理委員會決議，欲將金紙錢調漲成為200，1月21日晚間七點時，由副主委游志勇擲筊請示，但三次都是蓋筊，後面改面前爐主黃志雄擲筊，維持原價不調漲，第一次就擲出聖筊，第二次就擲出百年來得的立筊，顯示三界公決心凍漲。

廟方人員事後也請示三界公，表示因為疫情關，大家都很辛苦，因此不同意漲價，希望讓信眾自由添加。(廟方提供／吳建輝彰化傳真)

游志勇說，三界宮是埤腳村重要信仰中心，每年在主委游清泉老先生的號召下，都會募集物資，提供三界宮附近村莊的弱勢家庭。(廟方提供／吳建輝彰化傳真)

副主委游志勇表示，三界宮創建於光緒24年，至今有123年歷史，相傳戊戌年大洪水，村民為祈福消災，在此興建廟宇，這也是百年以來，第一次擲出立筊，顯示三界公對此事的重視，事後也請示三界公，表示因為疫情關，大家都很辛苦，因此不同意漲價，希望讓信眾自由添加。

游志勇說，三界宮是埤腳村重要信仰中心，每年在主委游清泉老先生的號召下，都會募集物資，提供三界宮附近村莊的弱勢家庭，一共120份，每份價值2000元的物資，希望陪伴他們度過春節，也希望三界公能則保佑他們，度過難關，秉持慈悲為懷，繼續為民眾賜福。

(中時 )